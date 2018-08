La falta de banda ancha condena a casi 20.000 hogares gallegos sin internet

Hace diez años solo el 32% de los hogares gallegos estaban conectados a internet, ahora ocho de cada diez tienen acceso a la red. El salto es innegable, pero en la comunidad hay familias que desean pedir una consulta médica en la web del Sergas, el niño hacer un trabajo con ayuda on line o el padre trabajar desde casa con el ordenador, pero no pueden porque Internet no ha llegado a su zona. Son 17.348 hogares, según el último I nforme de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la información por Comunidades Autónomas del Ministerio de Energía.

Galicia es la comunidad, en porcentaje, donde la falta de bancha ancha impide a más hogares no disfrutar de internet. Representan el 8,7% de los hogares que carecen de acceso a la red en la autonomía. La segunda plaza la comparten Canarias y Castilla y León, con un 8,2. En el extremo opuesto, están Murcia (0%), Madrid (0,7%) o Navarra (2,4%). La media estatal es de 4,2%.

En Galicia, los hogares con internet contratado son 750.000 viviendas principales con al menos un miembro de 16 a 74 años. Y 199.400 están en el bando opuesto. ¿Por qué? Las razones son diversas, y también se complementa y superponen.

Hay quien teniendo la posibilidad de engancharse a la red declina porque confiesa "pocos conocimientos". Son el 52,5%. Es decir, 104.687 hogares pasan de internet porque no saben usarlo. Son sobre todo hogares con personas mayores. Precisamente el envejecimiento de la comunidad explica que Galicia sea la segunda autonomía, donde más familias declaran que no tienen internet porque no se manejan con las nuevas tecnologías. Baleares encabeza en este caso el listado.

Cuestión de utilidad

Muchos de los que no saben moverse en internet también considera que no les resulta útil en su vida. "No lo necesitan", sostienen el 57%.

Además hay razones económicas. El 30,7% de los que no tienen internet considera cara la tarifa de conexión y el 27% ve elevada la inversión que le supone la adquisición de pc, tablet o móvil. Los hogares con niños son los que más hacen el esfuerzo para conectarse a internet.

A otros no termina de convencerles este nuevo mundo virtual por cuestiones de seguridad y privacidad, un 7,6%.