Paz Padilla es la diana de insultos e ira en redes sociales por sus declaraciones sobre los tuiteros tras una discusión con Rocío Carrasco en Sálvame.

La presentadora no se presentó a dar la bienvenida a la hija de Rocío Jurado en su primer programa. La debutante dijo que "no tenía muchas ganas de verla" y aprovechó para clavarle un puñal envenenado: "Pero te entiendo, has pasado por un año muy complicado", dijo en evidente alusión a la muerte de su madre y de su marido, Juan Vidal.

La gaditana no dudó en responder a su provocación alegando que ella "nunca le había hecho daño". Pero lo cierto es que cuando se emitió el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, Paz Padilla tildaba de "mala madre" a Rocío Carrasco.

Insultos a Paz Padilla por sus declaraciones: "Twitter es mierda. Literalmente"

La audiencia del primer programa de Rocío Carrasco fue tan elevada que se organizó un multipolígrafo con algunos de los principales colaboradores del programa. El tema sobre el que giraban las preguntas era la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una de las conclusiones más controvertidas fue la de Miguel Frigenti, que confesó defender a la nueva solo por mantener su puesto en el programa.

Saltó a la palestra el debate sobre si debate sobre los ataques que en las redes sociales, ante lo que Belén Esteban comentó que a ella "Tik Tok le parecía la más amable". Paz Padilla opinaba lo mismo, pero la incontinencia verbal de la presentadora la perjudicó profundamente porque agregó a continuación que "Twitter es mierda. Literalmente".

Y fue precisamente en esa red social en la que tiene más de 21.700 seguidores en la que se convirtió en Trending Topic en España:

Paz Padilla dice que Twitter es mierda...

y ella curra en el "Sálvame" que todos sabemos que es como Harvard pic.twitter.com/DXrORxs6T9 — BAINK - El Regreso (@SuperbainK_2) 12 de julio de 2021

Hoy Paz Padilla ha tenido una enorme falta de respeto hacia el público que es de Twitter llamándonos mierda. Debería de recordar esa "señora" que esa gente a la que insulta es parte de la audiencia que le da de comer a ella y sus compañeros. Exigimos que se disculpe #yoveosalvame — Pokemon Mariajesuista💙🤍 (@pokemonporMjCF) 12 de julio de 2021

No fueron solo sus "followers" los que se violentaron al escucharla sino los del programa que presenta, que bajo el hashtag #yoveosalvame, dinamizan las tardes de Telecinco y la cuenta del magazin vespertino de Telecinco.