Freedonia, de gira gallega: “Nos fijamos en la carátula pero lo de dentro a nadie interesa”

Freedonia vuelve a los escenarios con nuevo material. Su single “Cheap love” bautiza su nuevo tour por España que esta semana recala el 19 en el Playa Club de A Coruña y el 20 en el Riquela Club de Compostela. La banda de soul que enamora con su directo y su mensaje atiende a FARO a través de su cantante, Deborah Ayo.

– “Cheap love” habla de buscar amor de verdad pero también de gente que no tiene capacidad para amar.

–La canción habla de cómo se relaciona la gente ahora, de las nuevas formas de entender el amor. Parece que lo hacemos ahora a través de un catálogo en el que escoges. En estos años han pasado muchas cosas pero mi opinión es que se echa de menos el conocer a alguien en un sitio. Antes conocíamos a la gente cara a cara y ahora lo hacemos a través de aplicaciones. Al final, nos fijamos en la carátula pero lo de dentro a nadie le interesa.

–Destacáis por vuestras composiciones bajo la licencia Creative Commons. Defendéis que la cultura es un bien universal pero ahora con la inteligencia artificial que hace uso de todo sin mencionar fuentes es un peligro.

–Creo que la música es un proceso creativo que nace de uno mismo, con tus ideas y lo que quieres decir. Entiendo que en un momento te veas en la dificultad de dudar cómo expresar algo pero componer una canción entera con IA es impersonal. Ya no tiene esa magia como si saliera de tus entrañas.

–Pero a la industria no parece que le importe, solo quiere colgar sencillos continuamente.

–Al final nos hemos convertido en una sociedad rápida, de comida y música y todo rápido. Nos hemos convertido en una sociedad de todo para ayer.

–El último disco fue en 2019. ¿Os planteáis sacar nuevo álbum pronto o iréis soltando singles?

–Estamos lanzando sencillos que acabaremos recopilando en un álbum que sacaremos más adelante. En los conciertos vamos desvelando poco a poco las canciones. Por eso, hay que venir a vernos.

–Ahora, la verdad es complicado ver grupos en salas porque cada vez va todo más dirigido a los festivales.

–Las salas tienen su aquel y eso no se tiene que perder de ninguna manera. Los festivales están muy bien, nos gustan a todos. Pero subirte a un escenario de una sala... es más recogido, más íntimo. Eso no se puede desaparecer.

Deborah, cantante de Freedonia. / Freedonia

–En el último disco, teníais el tema “About humanity”. ¿Creéis que la música aún tiene el poder de ser un bálsamo?

–Tengo la esperanza y quiero creer que la música puede mover montañas. No somos conscientes del poder que tiene la música. Una canción te transporta a un momento de tu vida. Nos ayuda a recordar cosas, a no cometer errores ya cometidos. Realmente la música tiene el poder de cambiar el mundo. “About humanity” es de 2019 pero es totalmente actual con lo que está sucediendo en el mundo, las guerras. ¿Dónde estamos viviendo? En una mentira. ¿Dónde está la humanidad de la gente, el respeto, la empatía? Es superactual.

–Recuerdo también “Voices for hope” y pienso en cómo se consumen cada vez más ansiolíticos y antidepresivos. El tener una voz amiga con la que hablar como dice la canción es más necesario que nunca.

–Sí. La música tiene el poder de tocarte en un día de mala racha para ser un bálsamos como decía antes. Esta canción resuena ahora con lo que ocurre en Palestina. Es una locura. Esta gente no tiene el poder de comprarse ansiolíticos. La canción quiere dar luz a los problemas que están ocurriendo ahora.

–¿Os llama la atención fusionar vuestro soul con la electrónica?

–No hemos hablado de eso. El mundo y la música evoluciona. Cada uno tiene sus gustos. Nosotros no hemos pensado en fusionarnos con electrónica pero igual pasa el tiempo y Freedonia se mete en el techno. No creo que ocurra. Siempre habrá amantes del soul. No puedo preocuparme por lo que va a escuchar la gente.