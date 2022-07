Día a día pone su granito de arena para ayudar cada tarde en el rendimiento y dificultades académicas de sus alumnos y alumnas aportando en sus clases pensamiento creativo y desarrollando proyectos temáticos bajo escenario y decorados usando como medio de creación el reciclaje.

Su misión es crear alumnos con criterio propio, con capacidad de reflexión, decisión, eliminando prejuicios y desarrollando un pensamiento fluido y flexible mostrándose ella misma como modelo de originalidad, compromiso, constancia y esfuerzo.

Actualmente participa en formaciones para el profesorado en congresos y centros escolares. Creó su espacio virtual hace seis años siendo este una oportunidad para llegar a más amantes de la educación y mostrar su visión de la educación.

Recientemente ha publicado su primer libro "Cree en ti para crear. Manual sobre el pensamiento creativo".

Patricia García (Trazos) llega al VI Foro de Educación con el taller “Si quieres alumnos creativos, sé un docente creativo”, que nos explica con sus propias palabras:

Hace años me pregunté: ¿Por dónde empiezo?, ¿qué necesitan?, ¿qué necesito?…

Después de mucho pensar y de equivocarme, decidí ser fiel a mí misma y comencé a usar la fantasía como medio de aprendizaje. Llevo años adornando su realidad. Me gustaría que no se entendiera la palabra adorno de forma literal. No quiero que se interprete como un simple decorado, un dulce papel para envolver un regalo; sino como un medio que nos invite a hacer, lograr que despierte la curiosidad sin saber muy bien si estamos jugando, creando, experimentando o aprendiendo.

Este juego de imaginar y crear me lleva a defender y a luchar por las aulas temáticas y la creatividad en nuestros alumnos, entendiendo la creatividad como un medio de vida, no solo en el ámbito de educación; sino pensar de forma creativa.

Ser creativo no es una tarea fácil por lo que debemos hacer un gran esfuerzo para ser flexibles en nuestro pensamiento y evitar juzgar precipitadamente o aferrarnos a lo seguro. Para ello no debemos conformarnos con ser uno más. Esto es lo que debemos transmitir a nuestro público, a nuestros alumnos y alumnas. Debemos hablarles del poder que hay en nuestras manos y del poder de creer en algo firmemente para lograrlo, pero para defender algo hay que sentirlo en primera persona. Ahí es donde entra en juego un trabajo personal como docente de desarrollar su pensamiento creativo.

Necesitamos darle un vuelco a la perspectiva tradicional. La educación está centrada en contenidos y no deja espacio para las habilidades de pensamiento, por lo tanto, tampoco para la educación creativa. Si te fijas, no estoy quitando los contenidos de la realidad escolar, sino que pongo un espacio para las otras habilidades. No podríamos llegar a potenciar el pensamiento creativo sin haber desarrollado previamente habilidades básicas, por ello mi intención no es obviar, sino complementarlos.

En este taller trataremos el pensamiento creativo y sus múltiples posibilidades dentro del aula. Para comprender la práctica tenemos que abordar una serie de nociones teóricas básicas que serán reforzadas con dinámicas individuales y grupales.

El objetivo será llevarnos un conocimiento teórico sobre lo que estamos haciendo y una variedad de propuestas para poder iniciarlo desde ya en nuestras aulas o en nuestros hogares educativos, sin excusas. Eliminaremos esos tópicos tan necesarios:

“Siempre lo hemos hecho así”

“Eso es la teoría, pero la práctica es otra cosa”

“No es nuestra responsabilidad”

“Yo no me considero creativa/o”