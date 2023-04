El proceso de solicitud de becas para el curso 2023-24 está en marcha y podrá realizarse en el portal ‘Becas y Ayudas’ de la página web www.becaseducacion.gob.es, con el miércoles 17 de mayo como fecha límite.

Tipos de estudios y cuantías

La convocatoria contempla estudios no universitarios (FP, Bachillerato y otros) y universitarios (Grado y Máster).

Así, en el caso de los primeros, podrán solicitar la beca aquellos estudiantes que vayan a cursar: Bachillerato; cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior; Formación Profesional de grado medio y de grado superior; Enseñanzas artísticas: profesionales y superiores; Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales; Enseñanzas deportivas; Estudios religiosos superiores;y FP de Grado Básico.

La cuantía de la beca responde a la suma de distintos componentes y para calcularla se debe tener en cuenta que consta de una cantidad de dinero fija y de una cantidad de dinero variable. En lo que respecta al importe fijo, para el curso 2023-2024 se establece:

Básica: 300 euros (En FP de G. Básico, 350 euros).

300 euros (En FP de G. Básico, 350 euros). Por renta familiar: 1.700 euros.

1.700 euros. Por cambio de residencia durante el curso escolar: 2.500 euros.

2.500 euros. Por excelencia académica: 50-125 euros.

Por su parte, los estudios universitarios comprendidos en la convocatoria son: curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años (impartido por universidades públicas) y enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster. Y las cuantías fijas establecidas:

Beca matrícula: comprende el importe de los créditos de los que te matricules por primera vez.

comprende el importe de los créditos de los que te matricules por primera vez. Por renta familiar: 1.700 euros.

1.700 euros. Por cambio de residencia durante el curso escolar: 2.500 euros.

2.500 euros. Por excelencia académica: 50 a 125 euros.

¿Cómo solicitarlas?

Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para hacerlo, solo hay que registrarse en www.becaseducacion.gob.es y rellenar un formulario online.

Con todo, desde Educación aconsejan ser previsores y solicitarlas con antelación porque, aunque en principio no será necesaria documentación extra, sí podrán solicitar datos y/o documentos que habrá que buscar y/o consultar. Además y una vez solicitada, es importante estar pendiente del correo para no perderse ningún plazo importante.

¿Puedo pedirla si aún no sé qué voy a estudiar?

No sólo puedes, sino que debes hacerlo. Desde Educación insisten en la importancia de que los estudiantes soliciten la beca en estas fechas aunque aún no sepan qué van a estudiar. Aconsejan rellenar la solicitud con los estudios que se consideren más probables y explican que el alumno podrá entrar de nuevo en su solicitud en septiembre para cambiar los estudios que puso por los finalmente elegidos. Aclaran además que, si no se pide la beca antes del 17 de mayo, ya no se podrá pedir más tarde.

Hasta el 3 de mayo para reclamar 2022 - 2023

Por otro lado, el pasado 3 de abril se publicó la resolución definitiva y los listados de beneficiarios de la convocatoria del curso 2022 - 2023. Pueden cosultarse en la página web www.becaseducacion.gob.es y los estudiantes tienen hasta el 3 de mayo de 2023 para presentar recurso de reposición si no están en los listados y creen que tienes derecho a beca, o no están de acuerdo con los importes asignados.

Encuentra la resolución Becas Mec 2022 - 2023 aquí.