“Foi unha experiencia nova, porque nunca fixéramos o xornal nós sós. Foi moi divertido e gustoume moito”, cuenta Candela Torres, del CEIP Plurilingüe de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa). Candela y Mateo, de 6º de Primaria de este centro de educación de Infantil y Primaria, terminaron hace poco su particular “Faro da Escola”, el periódico que cada año elaboran alumnos y alumnas de los centros que participan en el Proyecto de Periodismo Escolar de FARO DE VIGO. Este curso llegó a la VI edición.

Y como Mateo y Candela, escolares de casi 60 colegios participaron este curso en este divertido proyecto, en el que los niños y niñas se convierten en pequeños periodistas y elaboran reportajes e informaciones sobre sus barrios, así como investigaciones que llevan a cabo sobre distintos temas.

Igualdad y medio ambiente

“Este año nos centramos en el tema de la contaminación, estamos trabajando mucho el tema de los plásticos en clase, y también tratamos temas de igualdad de género”, expresa Conchi Barreiro, coordinadora del proyecto FARO DA ESCOLA en el CEIP de Rubiáns. Todos los colegios han entregado ya sus periódicos. Por ejemplo, el CEIP de Rubiáns titula su información principal sobre contaminación, reciclaje y medio ambiente: “Estala a guerra en Rubiáns!!”. Y como subtítulo: “O alumnado do CEIP Plurilingüe de Rubiáns decláralle a guerra ao plástico”. Además, el colegio reutiliza botellas de plástico para realizar trampas para velutinas. Y también lo cuentan en su periódico escolar.

Con Scribus

Es solo un ejemplo del trabajo de los escolares. En este centro educativo también entrevistaron al conserje, Julio Vilas. Candela y Mateo explican que no les resultó difícil la elaboración del periódico. “Empregamos o Scribus. Foi doado porque só había que escribir as noticias e xa.Non tiña complicación. Para iso empregamos as maquetas que xa estaban preparadas, o que nos facilita moito o traballo”, expresa el alumnado. ¿Qué es lo mejor de participar en este proyecto? “Estar en grupo, axudarlles aos teus compañeiros. E o peor? Peor non hai nada, só que chega un momento en que o traballo cansa. Hai que facer unha noticia que che guste, investigar sobre as novas, buscar información para complementala, buscar datos en internet e por outras vías, preguntar a xente tamén...”, expresan los alumnos de este colegio.

Afirma el alumnado de este centro educativo y su coordinadora, Conchi Barreiro, que, además de escribir los temas, hay un trabajo de edición, de ordenar las páginas. “A min gustaríame volver a facelo o ano que vén pero, por desgraza, xa non estaremos aquí”, apunta Mateo. Están en 6º de Primaria, su último curso en el colegio, después vendrá el instituto. “Podemos mirar se no instituto se pode facer tamén”, bromea la profesora mientras charla con el alumnado.

¡Queremos charlas presenciales!

Desde el CEIP San Martiño (A Igrexa-San Martiño de Salcedo-Pontevedra) explican que les resultó “un poco difícil” trabajar en este proyecto este curso: “otros años lo hacíamos en grupo y este año teníamos que hacerlo casi todo individualmente”, comentan alumnos de este centro educativo. “Scribus es el programa que utilizamos para redactar las noticias y después la profe montó el periódico a partir de nuestros textos”, añaden los escolares.

Apuntan, además, que este curso echaron de menos las charlas presenciales. Cada año, en el proyecto ‘Faro da Escola’, escritores y científicos realizan visitas a los centros educativos para conversar con el alumnado sobre libros, conceptos científicos de distintas áreas...

Este curso, al igual que el anterior, debido a la situación provocada por el coronavirus, la mayoría de las charlas se realizaron en modo virtual. “Las hicimos por videoconferencia pero nos gustan mucho más las charlas presenciales”, apuntan desde el CEIP San Martiño. Esperamos que se cumplan vuestros deseos y que regresen pronto las charlas presenciales.

Variedad temática y cromática en los ‘Faro da Escola’

Medio ambiente, el pasado de la ciudad, mujeres, igualdad y género, el Camino de Santiago... Los temas escritos por el alumnado en los periódicos escolares son de máxima actualidad y tratados de un modo muy original. Los periódicos de este curso ya están entregados. La mayoría de los ejemplares presentados a la VI edición del Faro da Escola han adoptado un modelo bilingüe (castellano-gallego); otros incluso trilingüe, con una tímida presencia del inglés, pero también los hay monolingües en gallego.