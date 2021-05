Se llama Oca STEM: un tablero con 36 ilustraciones (18 mujeres y 18 hombres) de nombres relevantes en ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería. Participé en su creación con un equipo de docentes de toda España. El objetivo: compartirlo en la red para que puedan utilizarlo todos los profes que deseen.

Y con este proyecto hemos sido elegidos ‘Mejor experiencia STEAM 2020 entre las mejores experiencias docentes innovadoras de SIMOEDU'. Por ello, formaremos parte de la plataforma ‘SIMO educación live connect’ y estaremos en el gran evento SIMOEDU.

Enviamos a SIMO nuestra propuesta no con afán de reconocimiento sino para dar a conocer el proyecto a más docentes y que les sirva de ayuda en sus clases ya que es muy sencillo de llevarlo adelante porque tienes todo a mano y puedes desarrollarlo en diferentes planos.

No esperábamos el premio pero lo agradecemos mucho, sabíamos que nuestro proyecto es muy completo y accesible y sobre todo rehusable, le hemos dedicado mucho esfuerzo pero la gran recompensa es saber que ayuda a otros compañeros/as y que su alumnado disfruta aprendiendo.

El proyecto está teniendo una acogida extraordinaria y estamos muy agradecidos por ello. Se han descargado el tablero de Oca STEM más de 250 personas y además nos llegan mensajes de otros docentes que están realizando versiones del juego que tenemos recogidas en la web del proyecto.

Se han descargado el tablero de Oca STEM más de 250 personas

Ha sido utilizado en espacios y rincones maker como actividad transversal donde la robótica es el hilo conductor y como parte de retos de aprendizaje.

Hasta Ecuador y en la Code Week

Además lo han utilizado incluso en la Universidad de Loja en Ecuador, y desde la inclusión del proyecto como recurso en la EU Code Week, el premio Espiral o la mención en Ciencia en Acción, la difusión y el uso en educación formal e informal ha aumentado considerablemente.

Equipo

El equipo estaba compuesto por Bernat Llopis y Loli Iborra de la Asociación Bylinedu de Valencia, Conchi Fernández de A Coruña, profesora de Tecnología, Javier Campos, profesor de FP en Valencia , Fran Orosia, profesor de Infantil en Murcia, Ramón Besonías, de Badajoz, profesor de Bachillerato y Chelo Pons , de Valencia.

Gamificación, robótica, realidad aumentada...

Hemos visto experiencias en gamificación, robótica, realidad aumentada, pero siempre por separado, salvo la experiencia que viene desarrollando Bylinedu en proyectos de tecnología inclusiva, con la Oca Robótica (con QR) en 2015 o el Parchis robótico con realidad aumentada en el año 2018. También conocemos experiencias con el Escornabot y con tableros de aprendizaje que son muy buenas para iniciarse en la robótica y fomentar la participación activa del alumnado pero van en otra línea.

Premio SIMO, un estímulo

El premio SIMO es ante todo un estímulo para seguir trabajando en futuros proyectos; este reconocimiento nos demuestra que es posible trabajar en equipo si las personas que lo componen están comprometidas con el reto que se han planteado, porque así se superan las dificultades de distancia, presencialidad, etc.

El equipo no ha coincidido completo físicamente nunca, de hecho, varios miembros nos hemos conocido a través de las redes y las videoconferencias. Esto demuestra que el aprendizaje y la colaboración no depende tanto de ese contacto físico, que no negamos que es importante, y que la colaboración y ese espíritu de equipo que piensa, idea y trabaja unido a pesar de la distancia es un modelo asequible y fácil de replicar cuando los integrantes muestran voluntad de mejora y capacidad de adaptarse a cualquier entorno.