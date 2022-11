Músicas para deixarse arrolar

Falar con Abe Rábade é un deses praceres que, para calquera persoa que valore a música como a arte que é, non ten prezo. Escoitalo falar sobre música, sobre jazz, sobre terra, vida ou humanidade constitúe unha experiencia que un garda como alfaia total nas súas lembranzas. Alí o imaxinamos: a carón do seu piano e nun dos descansos, entre a xenerosa cantidade de horas que o ensaio, o estudo e mais a composición requiren. Con toda a sensibilidade e o coñecemento, cousas que non sempre van da man, gobernando cada palabra e cada frase nun discurso tan sólido como cercano. A persoa detrás do músico, ou viceversa, que despois nos fai entender todo o que vén logo: escoitalo tocar, contemplalo en directo ou deixarse arrolar por algúns dos moitos discos que xa ten gravados aínda a pesar de ser un tipo novo. E xa pasou por algúns dos mellores escenarios do mundo, por algunhas das máis universais capelas do jazz, de aquí e de aló, e xa emocionou e conmoveu públicos de festivais sempre entregados á calidade excelsa dun artista tan único como particular.

Botánica Abe Rábade

Karonte Records, 2022

Agora Rábade presenta o seu novo traballo co título de Botánica, o décimo quinto na súa carreira, e quizais, como el mesmo afirma, o proxecto co proceso creativo máis longo desa andaina. Sementando moito e, con paciencia, recollendo o froito nunha experiencia que o noso músico resume como “lenta e gozosa”, nunha exploración concisa entre o jazz, a terra e tamén as coplas populares e mais os toques tradicionais que finalmente deron nunha mestura deliciosa e delicadamente integradora. Así, neste novo traballo Abe achéganos catorce novas pezas enleadas en raíces vexetais e ventos mainos que sopran do rural á urbe, do monte ao mar, do regato á toxeira e sempre coa denominación de orixe Galiza tan obvia como imprescindible. Cun altísimo poder hipnótico do que non poderás fuxir unha vez premas no “play”.

E acontece que, a cada canción, o labirinto vírase máis e máis encantador e efectivo atrapándote nun universo de mil texturas e mil xeitos de expresar esa linguaxe musical tan de seu. É aí cando o atopamos sendo el, ser humano e músico, e fantasticamente ben rodeado de Davide Salvado poñendo de si, en moitísimas das pezas do disco, voces e percusións tradicionais que todo o pintan de nós e de aquí. E con Daniel Juárez abrindo carreiros entre fértiles prados coas sonoridades do seu saxo tenor e con Virxilio da Silva facendo soar guitarras cargadas de sol e invernos mentres Naíma Acuña dá o latexo da terra, e o pulso de todo, facéndonos sentir mellor e mellores. E claro que é jazz, ou iso din os entendídos na materia, mais un, se se me permite, deixaría a etiqueta gardada no caixón dos obxectos innecesarios para colocarlle un cordello termando dun cartón escrito que poña: “músicas para deixarse arrolar e esquecerse de tanto ruído e tanta lea de problemas” que, por todos lados, a diario nos derruban.

Porque Botánica é un disco para gozar e deixar que os sentidos perdan o norte en carreiros de flores e silvas mentres camiñamos por unha doce, precisa e reconfortante deriva. Un disco sanador e tan fermoso que moito vas agradecer que aquí cho recomendemos.