Arte no pazo

O parque de São Roque do Porto é un dos seus máis benéficos pulmóns, onde se sitúa o pazo do mesmo nome, inconfundible coa súa cor amarela. Testemuña do pasado burgués da urbe e dos seus gustos refinados, hoxe é un prestixioso centro de arte con variadas exposicións, a máis recente, a dedicada a Andy Warhol que estará aberta ata o 31 de xaneiro do próximo ano.

Pero antes de todo isto hai un pasado de máis de dous séculos. Cómpre retrocedermos ata 1759, momento en que a Casa São Roque (antes coñecida como Casa Ramos Pinto) formaba parte da Quinta da Lameira para exercer de vivenda e pavillón de caza, como era típico na burguesía e nas familias nobres do Porto. Xa no século XIX, pertenceu á familia de Maria Virginia de Castro, que en 1888 casou con António Ramos Pinto, un dos máis coñecidos produtores e exportadores de viño do Porto. Pouco tempo despois, entre 1900 e 1911, o empresario encomendoulle ao arquitecto José Marques dá Silva –o mesmo que deseñou a estación de São Bento– a remodelación e ampliación da casa, á vez que Jacinto de Matogueiras, un dos máis reputados xardineiros paisaxistas da época, deseñou o xardín.

O edificio mantén o seu estilo ecléctico orixinal, introducido coa reforma de Marques da Silva, que se inspirou nos historicismos franceses do século XIX e na arte nouveau belga. A casa pasou por un tempo de abandono ata que o seu derradeiro propietario, António Eugénio de Castro Ramos Pinto Cálem, neto de Maria Virginia e António, vendeu a propiedade e os seus xardíns á Câmara Municipal do Porto. São Roque é hoxe un significativo exemplar das casas da época na urbe portuense polas súas características arquitectónicas e decorativas, con elementos únicos como o seu pavillón de inverno.

Recuperado o edificio en todo o seu esplendor, abriu as súas portas como centro de arte en 2019 para goce de portuenses e visitantes, que poden coñecer tamén o seu excepcional espazo verde cheo de macizos de flores, arbustos e árbores de gran porte, tanto con función ornamental como para resgardo do sol que, xunto ao lago, proporcionan a necesaria frescura. O Parque de São Roque, con máis de catro hectáreas e unhas duascentas camelias centenarias, co miradoiro, a gruta, o cenador e a súa variada vexetación –que inclúe o coñecido labirinto– é un dos máis importantes exemplos da época. Da súa parte, o palacete, cheo de glamour, serviu para revitalizar a zona leste de a cidade e acoller importantes eventos, desde concertos de música a exposicións. A última, recentemente inaugurada, leva por título Warhol, Pessoas e Coisas, unha extensa antoloxía dedicada a Andy Warhol e á súa influencia sobre varias xeracións de fotógrafos, cineastas, músicos e artistas multimedia. Inclúe obras do propio autor americano e traballos dos seus amigos máis próximos, ademais de encargos e intervencións de artistas contemporáneos de Nova York, Lisboa e O Porto. O proxecto é o resultado da colaboración entre a Mishkin Gallery / Baruch College da City University of New York (CUNY) e a Casa São Roque.

Warhol experimentou nos anos cincuenta as posibilidades da fotografía instantánea, a Polaroid. A primeira impresión que gardou data de 1958 e retrata o fotógrafo Edward Wallowitch, figura pública e mais o seu colaborador. O artista utilizou, como moita xente, as famosas Polaroid Land Camera e Polaroid Big Shot, aínda que foi nos anos setenta cando adoptou esta técnica para producir imaxes coloridas e orixinais nos seus retratos. A maior parte das súas polaroids foron posteriormente utilizadas a grande escala e serigrafiadas en teas. Cada unha é unha impresión única, un testemuño da “performance instantánea”, do encontro entre o modelo e o fotógrafo.