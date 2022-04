Emocionante magnetismo

Levantarse e caer: velaí o título do novo traballo discográfico que nos presenta Xabier Díaz: unha entrega singular, ben merecente de toda a atención do mundo. E é que, desmarcado desta volta da fórmula “adufeira” que tanto éxito xerou no “universo Díaz” nos últimos anos, mais mantendo cada milímetro cúbico de calidade e fantástica humanidade, estamos diante dun músico que sempre devén tan sobresaínte como altamente magnético e emocional. Porque acontece de certo que cada palabra de Levantarse e caer nos leva de paseo por unha viaxe sideral que fala do pasado, da nenez, pero tamén do presente e de saberse vivos despois de tantas caídas e tantas veces poñerse en pé. Trátase, daquela, de cancións precisas e preciosas, cargadas arreo dese intimismo que, de dentro para fóra, afortunadamente, vírase tan universal e compartido. Escoitar e sentir, ser parte diso e deixarse arrolar en horas de días mainos, que se ben non sempre o son, dende logo que a escoita axudará a que si o sexan ao cabo

Todos vivimos na infancia e desexamos que así aconteza; todas somos nenas e nenos e nada máis hai que rascar un pouco para deixala a descuberto, e refulxente. A voz de Xabier Díaz aloumíñanos, axúdanos a soñar e fainos crer naquilo da construcción colectiva, pero sempre dende o respecto ao máis individual, e todo iso nun exercicio sonoro e melódico cargado de dozura e de anxos da garda en forma de artistas, e socios, da talla de Josete Ordóñez -producindo e sumando guitarras e mandolas-, Pedro Pascual -deixando fermosura e marabilla cos seus acordeóns-, Germán Díaz -compartindo a maxia das súas caixas de música e zanfonas-, a voz de Antía Muíño nos coros e tamén a participación de xente da talla de Alex Tobías, Guillén Aguilar, Manu Masedo ou Marco Ferreiros.

Intuímos na escoita as necesidades do noso músico por contar, cantar e compartir todo iso que tiña alí dentro, onde a saúdade se constrúe, onde a vida pasa nas follas e onde a humanidade latexa dende as primeiras horas do primeiro día. E todo sutilmente arredado do que igual un esperaría na súa traxectoria dos últimos anos aínda que, evidentemente, marcando liñas de puntos que se poden fiar e unir perfectamente a bolígrafo entre aquel Coplas para Icía (2007) e mais os seus últimos traballos coas Adufeiras de Salitre: The tambourine man (2015), Noró (2018) e aínda o recente As catedrais silenciadas (2020). E así, igual no disco atopamos algunhas das mellores cancións escritas por Xabier, aínda que tamén é certo que igual, para valoralas na súa xusta medida, un ten que ser devoto da Pantera Rosa, do patín e dos cropáns e ter ben presente a lección de que para gañar hai antes que aprender a perder.

Dez cancións, sete propias e tres agasallos en forma de versións: “Regalitos” de Luna Monti e Juan Quintero, “Luchín” de Víctor Jara e “Canção de ninar” de Sara Leite, achégannos, ao longo de Levantarse e caer, un Xabier cantautor cargado de evocadora vitalidade e un discurso que golpea, acariña e aloumiña movéndose nas distancias máis curtas: xustamente nesas nas que, abofé, un é cando adoita levar ao seu curruncho os combates máis duros e intensos. “Arrolos e abrentes”, tal é o subtítulo do traballo, e nel a natureza, o verde e azul do mundo, a lúa chea ou o sol que nace, a calidez das cousas fermosas que pasan lentas, cen barquiños de papel, curuxas vestidas de branco algodón, as sinfonías para soñar e mais o enorme, e definitivo, regalo de estar e sentirse vivos constitúen os argumentos que o conforman como o que é: unha regalía de traballo, valente, fermoso e sincero. Case nada.