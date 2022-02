Con ton de seu

A pasada sexta feira estreouse en todas as plataformas de distribución musical en Internet o novo traballo discográfico do Cuarteto Caramuxo.

Reviravoltas é o título da terceira entrega dunha formación que segue apostando firmemente pola reinterpretación da nosa música tradicional dende unha óptica contemporánea e chea de novos matices cargados de delicadeza e connotacións que todo o batuxan con pingas de moitos estilos musicais. Contan eles que logo da gravación do seu primeiro traballo discográfico Tiruriru (Falcatruada, 2008), posible grazas a ter gañado o Concurso Folk “Cancioneiros” da Fundación Pedro Barrié de la Maza, tiveron a sorte de recibir o que daquela eran os apuntamentos para a tese de doutoramento do seu amigo Xavier Groba: “O legado musical de Casto Sampedro Folgar: o canto galego de tradición oral”, onde o grupo descubriu unha gran cantidade de melodías inéditas froito das recollidas realizadas por Casto Sampedro e colaboradores no final do s. XIX e principios do XX (Colección Sampedro, CS) que non foran incluídas na selección publicada por Filgueira Valverde no seu Cancioneiro Popular Galego. Así, con aquel material como referencia, comezaron a xogar, a traballar e a fascinarse con aquelas suxestivas melodías ao tempo que a produción e composición propia dentro da colectividade da formación abría novos camiños que se viron reflexados no seu segundo disco Arrieiros somos.

Agora chega este novo Reviravoltas no que o título xa nos trae certas pistas do interese da formación en continuar a consolidar ese son tan de seu marcado pola súa militancia nun repertorio que aposta pola recuperación de instrumentos que foran tempo atrás tan habituais nos grupos de música tradicional galega. O disco está cargado de moi obvias doses de calidade instrumental á vez de supor un auténtico espertador para un monllo de sensacións que se poñen en efervescente actividade coa escoita de cada tema. Cun son apuntalado nos clarinetes e cunha estética que xoga entre certa nostalxia e moita contemporaneidade, o Cuarteto Caramuxo recupera a tradición oral como base para construír unha emocionante e universal interpretación da nosa tradición. Moita enerxía, ningún prexuízo e unha aparente e forte convicción de que non existe mellor camiño que aquel que se fai respetando o que a historia nos deixou e nos ensinou para así poder derrubar certas portas.

Xulia Feixoo (percusión), Marcos Padrón (acordeón), Felipe Agell (clarinete), Xoán Carlos Váquez (clarinete), Óscar Prieto (clarinete baixo) e Fernando Abreu (clarinete e clarinete baixo) e coa colaboración de Mercedes Peón tocando pandeiretas e poñendo voz precisamente nunha revisión de “De seu” da propia Mercedes. Tamén Marilú Campos colabora coa percusión en “Rock chas” e incluso hai sitio para a electrónica nunha peza titulada “Santa Porta” que mergulla o Cuarteto Caramuxo en sonoridades máis apegadas á electrónica cunha base de José A. Vilas que é técnico da formación nas súas postas en directo. Nove cancións gravadas nos estudios Planta Sónica de Vigo por Pancho Suárez de Lis e o propio Vilas que tamén se encargou das mesturas e da masterización, nas que o grupo nos convida a bailar, a emocionarnos e a lembrarnos que a música, coma case sempre, non entendede demasiado das etiquetaxes nin das temporalidades.