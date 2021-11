Historias de papiroflexia

Curiosamente, algo ou moito diso había nun texto de 1939 escrito por Miguel Mihura e Joaquín Calvo Sotelo, que titularon ¡Viva lo imposible! o el contable de estrellas, unha sorte de loita entre conformismo e bohemia, degoiro que Mihura presenta de forma aínda máis requintada na súa peza máis notable e anovadora, escrita en 1932. Falamos de Tres sombreros de copa, que se publica en 1947 e na que latexa a mesma visión disparatada da realidade que tanto explotará anos máis tarde Eugen Ionescu na súa visión do absurdo, especialmente n’A cantante calva, texto escenificado en Galicia en 1981 por Artello, e despois publicado por Laiovento en tradución magnífica de Henrique Harguindey. No teatro das dereitas tamén había boas pezas.

Unha perspectiva, a desa visión lúdica, desatinada e delirante do real, que adoitaba abrollar nas páxinas daquel semanario satírico de nome La Codorniz, que Mihura dirixe entre 1941 e 1945, e no que iniciarán a súa carreira artistas tan notables como Andrés Rábago García (Ops), e que agora paira nas tres historias que se presentan no texto de Castro Paredes. Tres historias que teñen como protagonistas persoas que se sitúan na periferia da cordura, tal vez como defensa ou fuxida ante a intransixencia do que adoitamos considerar cotiá, por non dicir normal, termo agora en desuso.

“O avión” presenta un diálogo entre unha anciá que senta nun banco pretendendo estar viaxando en aeroplano e unha rapaza vestida de negro, que entra e sae do xogo irreal segundo vaia transcorrendo o delirio da muller. “O barco” recrea un diálogo, unhas veces sedutor e outras retórico, entre unha dama e un cabaleiro ao pé do corpo dun home tirado no chan, un mariñeiro en aparencia morto que finalmente acaba por recuperar vida e sentido. “O paxaro” mostra unha conversa entre un ser anónimo, quizais anódino, e unha moza que se quer suicidar tirándose ao chan desde o asento do banco nun parque. Ao rematar o delirio, a anciá, o mariñeiro e a suicida acaban finalmente por volver á realidade, aínda que sempre lles queda o recurso de darlle unha reviravolta a un destino que nin queren nin lles acae moito, facendo cun papel un arremedo do mundo no que quererían vivir: avión, barco, paxaro. Fuxir, voar, ou tamén navegar, como contou Xohana Torres.No texto habitan dúas almas que manteñen unha convivencia inestable. Dunha banda a que aposta por unha escrita máis abeirada ao cómico, co que se busca sumar complicidades na lectura ou na recepción dun espectáculo posible, e da outra a que quere mostrar a crueza que tingue esa soidade infinda, e por tanto tráxica, das persoas todas que moran na periferia da esperanza, lonxe dos soños posibles e dun amor que xamais chega. Nunha escenificación aberta cabería apostar por calquera das almas, ou mesturalas, con resultados ben dispares.

O autor, profesor de ensino secundario na vila de Cee, A Coruña, desenvolve na bisbarra unha notable actividade como animador teatral. Co grupo Farándula Velutina, colectivo amador feito de xente moza e moi activo, presentou en 2019 un espectáculo asentado neste texto que comentamos, que acadou o segundo premio no certame Xuventude Crea en 2019 ou o recoñecemento á mellor creación artística nos Premios Buero de Teatro Joven en 2020. Exemplos a seguir para os que compren axudas e recursos, pois todos os teatros son necesarios. Especialmente o escolar e o afeccionado.