Poesía ontolóxica

Segunda entrega poética de Pilar García Rego, Humanario mergulla na reflexión entre os límites dos trazos humanos e animais. Vai do máis fondo, primixéneo cara a posibles variacións evolutivas nas que as metáforas relacionadas coa transformación están latexantes todo o libro. É, porén, un cuestionamento, unha evocación da dúbida natural. Unha pescuda que non queda só na exposición lírica e filosófica do que á poeta lle interesa, senón que retorce, pescuda e transforma a sintaxe facéndonos visualizar a estrutura mesma da lingua como elemento transformador, cambiante e non definitivo.