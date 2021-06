Kylian Mbappé no ha rendido hasta el momento al nivel esperado en la Eurocopa. El Mundial 2018 dejó el listón muy alto. Con solo 19 años, el delantero del PSG brilló con luz propia anotando cuatro goles y siendo una pieza clave para la campeona del mundo. Tres años después, el ‘10’ de ‘les bleus’ aún no ha estrenado su cuenta realizadora. Y van ya tres encuentros.

En el país vecino, el creciente runrún se concreta en críticas en los medios de comunicación. Entre las más feroces, las del exjugador del PSG e internacional con Francia, ahora comentarista de ‘RMC Sport’, Jérome Rothen: “Esperamos mucho más de Mbappé. Creo que Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro”. Rothen también criticó a Mbappé que quiera adueñarse de las acciones a balón parado habiendo mejores especialistas en la selección, como Griezmann o Pogba. Unas críticas que se encargó de rebatir en rueda de prensa Presnel Kimpembe. “La competición todavía no ha terminado. No creo que sea un problema para él no marcar. Está al servicio del equipo y el gol no tardará mucho en llegar”, dijo.