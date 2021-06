Luis Enrique Martínez, reconoció que la victoria 5-0 sobre Eslovaquia y la clasificación a octavos de final de la Eurocopa es “un alivio” para la Roja. “Es evidente que es un alivio, no sólo para mí, sino lo que significa de seguir insistiendo en los mismos conceptos futbolísticos y que se puede llegar al resultado con ellos”, dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

“Este resultado viene en el mejor momento y nos prepara para lo que viene y tenemos muchas ganas que llegue el lunes” para jugar contra Croacia en octavos, añadió.

El seleccionador español elogió el partido del capitán, Sergio Busquets, del que afirmó que su partido fue “de manual de lo que tiene que hacer un pivote en ataque y en defensa”.

“Sabíamos de la importancia de ‘Busi’ para el grupo, es un jugador bastante incomprendido porque lleva muchos años y estamos cansados de verlo, pero es único y una garantía”, aseguró Luis Enrique. El técnico español se mostró satisfecho con los cambios hechos en el once titular este miércoles.

“Era lo que buscaba. Estoy encantado con los 24 jugadores, pero hay veces que hay como una especie de bloqueo y a veces moviendo el avispero pasa lo de hoy, que tengo otra vez a los 24 empalmados y con ganas de jugar”, afirmó.

Luis Enrique, que la víspera había afirmado que tenía un 7 sobre 10 de preocupación, consideró “irreal” volver a poner una calificación ahora.

“Estamos en el subidón pospartido, toca celebrarlo, nos tomaremos una cervecita y mañana empezar a preparar el partido, cuando los partidos son buenos y eres superior al rival es importante que el jugador vea que se pueda mejorar”, explicó.

España estuvo por unos momentos primera del grupo E, antes de quedarse segunda, lo que le llevó a cruzarse con Croacia, pero Luis Enrique afirmó que le da igual el rival.

“En la situación que estábamos, no estábamos para escoger rival, queríamos ganar y luego que nos tocara el que tocase, nos toca Croacia, equipo de alto nivel, será un rival complicado, pero cuando llegas a octavos no hay rivales asequibles”, dijo.

Busquets

Sergio Busquets, capitán de la selección española, regresó con “mucho orgullo”, después de sufrir la Covid-19, “de días que no fueron fáciles, con mucha incertidumbre”, y con “muchas ganas de estar en un grupo espectacular y vivir la Eurocopa”, que será su “última”.

“No fueron días fáciles. No dependes de cómo te encuentres ni los días que pasen, sino que tengas un PCR negativo. Había compañeros que lo habían tenido a los diez u once días y otros a los veinte. Dependía todo de eso, no sabíamos lo que podía dar y teníamos muchas ganas de estar en este grupo espectacular y de vivir una Eurocopa que seguro será mi última”, explicó en rueda de prensa telemática el futbolista, aislado por Covid-19 del 6 al 16 de junio.

“Había días que estaba mejor, peor, llegué, pude convivir, lo necesitaba por este grupo, por lo que me gusta jugar al fútbol, representar a mi país y conseguir muchos éxitos. Ojalá este sea el camino y poco a poco vayamos cogiendo esa confianza que necesitamos con este partido y afrontar lo que viene, que no va a ser fácil, pero lo hacemos con mucha esperanza y optimismo”, dijo Busquets, elegido el mejor jugador del encuentro contra Eslovaquia.

No jugaba un partido desde el 0-0 contra Portugal del pasado 4 de junio. “Me he encontrado bien. Está claro que hacía mucha calor. Cuando hay esta calor y a esta hora de la tarde, te falta un poco el aire, dependiendo del tiempo de partido y si tienes mucho o poco el balón. En líneas generales, me he encontrado muy bien”, repasó.

“Justo antes del cambio -en el minuto 71-, se me han subido los gemelos y los isquios, el míster (Luis Enrique) no ha querido arriesgar y ojalá pueda seguir acumulando minutos y encontrarme así de bien. Independientemente de estar asintomático y haber trabajado en casa, el ritmo de los partidos no lo puedes conseguir. Hoy ha sido un pasito más y a estar a disposición para octavos y todo lo que venga”, continuó el centrocampista.