El capitán de la selección española, Sergio Busquets, reconoció que ha sido "un subidón para todos" la goleada ante Eslovaquia (0-5) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa y aseguró que "este es el camino" para el resto del torneo.

"No hicimos los partidos que queríamos y hoy ha sido un subidón para todos, este el camino. Seguro que esta victoria nos va a reforzar mucho para lo que viene aunque sea como segundos porque no dependíamos de nosotros", indicó el centrocampista culé en declaraciones a Mediaset.

Preguntado por su estreno en esta Euro tras haber pasado el coronavirus, Busquets dijo que lo ha pasado "mal". "Lo he pasado mal porque no sabía si podía volver o no. He estado diez días metido en casa... pero el grupo es muy fuerte y esto nos ha hecho crecer. Ahora todo lo que venga vamos a afrontarlo con esta mentalidad", añadió.

"Creo que esta victoria era lo que necesitábamos, el público ha estado muy bien y hemos estado enchufados desde el inicio. Y con la afición somos mucho más fuertes. Hoy ha entrado todo y ha sido una pena el penalti pero nos hemos levantado para seguir intentándolo. Tuvimos esa suerte que no tuvimos en los otros partidos", dijo. "Aceptamos las críticas cuando las cosas no están bien, pero no las faltas de respeto", añadió Busquets en respuesta a las palabras de Rafael van der Vaart, que dijo que España hacía un fútbol "horrible". "No hay que darle más vueltas, que esto nos sirva de confianza y ojalá nos motive para lo que queda", manifestó.

Por último, preguntado por Croacia, el rival de España en octavos, el jugador culé dijo que es el "subcampeón del mundo" y será una eliminatoria "difícil". "Conocemos a sus jugadores, a su capitán, pero tenemos que mirar por nosotros mismos y seguir con la misma idea del partido de hoy. Será complicado pero vamos a prepararnos para ello", finalizó.

Eric García: "Hemos mejorado"

Eric García, defensa de España, aseguró este miércoles, después de la victoria de su selección frente a Eslovaquia, que su equipo mejoró respecto a los anteriores partidos y resaltó que casi todas sus oportunidades fueron gol.

Al contrario que en los duelos frente a Polonia y Suecia, ante Eslovaquia España fue muy efectiva y consiguió una goleada con la que se colocó entre la segunda posición del grupo E. García, se mostró muy contento por el juego de su equipo. "Muy contentos. La victoria la disfrutamos con la afición. No hemos hecho nada aún. Nos viene un cruce muy fuerte ahora. Pero podemos darle una alegría a la afición. El equipo ha jugado bien, mucho trabajo y actitud", declaró en Telecinco.

"Al final tenemos que centrarnos en jugar. Hay que hacer buen fútbol, hemos mejorado, nos ha entrado casi todo. Tenemos que seguir trabajando duro. Ahora, partidazo contra Croacia. Conocemos muy bien a sus jugadores y ellos a nosotros. Hay que seguir demostrando lo que hemos seguido haciendo. Mensaje a la afición de que vamos a darlo todo", concluyó.

Laporte: "He celebrado el gol con rabia"

Aymeric Laporte, central del Manchester City, se mostró "muy feliz" por la victoria, así como con su gol, que, según reconoció, celebró "con mucha rabia". "Estamos muy contentos por el resultado y por pasar de ronda. Estoy muy feliz por el gol también a nivel personal, algo bonito y lo he celebrado con mucha rabia, porque es un sueño estar aquí y tener la oportunidad de jugar. Jugar con esta gente, que es un verdadero equipazo, es un sueño, un placer, he disfrutado muchísimo", indicó en declaraciones a Telecinco.

"Aquí estoy viviendo un sueño, muy feliz. La gente que me rodea me ha acogido muy bien desde el inicio. Intento devolver el cariño y la apuesta que han hecho por mí", explicó al justificar esa rabia al celebrar el gol que empezaba a sentenciar el partido. Laporte añadió que hicieron ante Eslovaquia "un gran fútbol como en los otros partidos", pero que hubo "un poco más de suerte" ante la portería rival. "Hemos seguido manteniendo nuestro juego, con una actitud buenísima, y estoy muy contengo de haber hecho este partidazo", añadió.

El central del City señaló que el rival de España en octavos, Croacia, es "un equipo muy difícil" pero que la Roja tiene que seguir haciendo su juego y se mostró convencido de que "con la calidad" que tiene sacarán "adelante" el partido.

Sarabia: "Lo necesitábamos"

Pablo Sarabia, centrocampista de España, dijo que el equipo de Luis Enrique Martínez necesitaba firmar un buen partido para "devolver la ilusión a la gente". "Estamos felices. Al final necesitábamos todos este partido para coger confianza y devolver la ilusión a la gente y sobre todo la confianza a nosotros para el siguiente partido", afirmó en declaraciones a Telecinco.

Sarabia aseguró que antes del primer gol, en propia meta del portero de Eslovaquía, a España le estaba "costando" marcar después de veinte primeros minutos "muy buenos" con intensidad y llegadas por los laterales con profundidad. Respecto a su gol, manifestó que le vino "muy bien" marcar para coger "confianza" y dio méritos a Jordi Alba por su asistencia: "Me vio muy bien".

Sobre Croacia, señaló que será un rival difícil porque tiene "jugadores muy buenos". "Va a ser un partido bonito. Tenemos que hacer un buen partido para pasar", apuntó.

Por último, no quiso contestar otra vez a Van der Vaart. "Al final eso es una tontería. La victoria sirve para nosotros, para nuestra gente, que estemos todos juntos, que sepamos el potencial de este equipo que juega bien. No teníamos acierto cara al gol y ha llegado", finalizó.