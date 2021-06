España depende de sí misma para llegar a los octavos de final de la Eurocopa. Hasta ahora, la selección de Luis Enrique no ha sabido ganar ninguno de los dos primeros partidos del torneo. Empató en el debut ante Suecia (0-0). Y empató también ante Polonia (1-1). Necesita una victoria el equipo de Luis Enrique, más cuestionado que nunca, sin depender así de lo que pase en el otro partido del grupo, que enfrenta a Polonia contra Suecia.

"¿Dimitir si nos eliminan?", se preguntó asombrado Luis Enrique en la tradicional entrevista con Deportes Cuatro, previa a la rueda de prensa que ofrecerá esta tarde en Sevilla. "¿Estás de broma?", le inquirió sorprendido al técnico al periodista. "Si estoy pensando en renovar, ¡imagínate!", ha añadido el asturiano, convencido de que la selección podrá llegar a los octavos de final de la Eurocopa.

"Luis Enrique nació optimista y morirá optimista" Luis Enrique - Seleccionador nacional

No ha querido, sin embargo, ser tan rotundo como lo fue en la previa del duelo ante la selección polaca cuando anunció que jugarían "Morata y 10 más". Ahora, Luis Enrique ha sido más prudente. "Puede ser que sí y puede ser que no", ha dicho cuando le han preguntado al seleccionador si haría cambios en el once inicial para medirse a Eslovaquia. "Luis Enrique nació optimista y morirá optimista"

"Estamos muy bien, preparados. ¿Para mañana? Cualquiera de los 24 que escoja están preparados. ¿Autocrítica? Han sido dos partidos en los que hemos sido mucho mejores que el rival, pero nos ha faltado la guinda del gol, eso es lo más importante", ha indicado. "En la situación en la que estamos nosotros, con pasar ya me conformaría. Espero abrir la lata lo antes posible".

En ese sentido, el técnico ha indicado que está trabajando con el mejor grupo posible. "Sin ninguna duda, es más me quedaría concentrado 30 días más", ha dicho el asturiano, quien al ser preguntado sobre las críticas de Van der Vaart, el exjugador de la selección neerlandesa al juego de España ha sido contundente: "De primero tengo indiferencia".

No ha querido pedir nada a la afición española. Ni tampoco a la que acudirá este miércoles a La Cartuja. "La afición necesita que le demos los estímulos necesarios. No hay que pedirle, hay que darle", ha comentado el seleccionador, convencido de que estará en los octavos de final de la Eurocopa.