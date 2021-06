Los errores de Álvaro Morata con la selección española elevan el debate sobre la ausencia en la Eurocopa de Iago Aspas. En las últimas semanas se habla más del moañés que si formase parte del grupo de elegidos de Luis Enrique Martínez. Al seleccionador de la Roja le gustan este tipo de polémicas. El asturiano va contracorriente: cuanto más silben a Morata en La Cartuja o en Wanda Metropolitano, más veces aparecerá el madrileño en el once titular español. De hecho, la federación ya tiene previsto que el delantero de la Juventus hable junto a su mentor en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante Polonia. A pesar del grueso error ante Suecia, Morata apunta a su segunda titularidad consecutiva en el once español, en contra de la opinión general. Las redes sociales, mientras tanto, se llenan de memes alusivos al tema y que multiplican el protagonismo de un Aspas que disfruta de las vacaciones junto a su familia mientras al delantero madrileño le entrar sudores pensando en que tendrá que volver en unos días a Sevilla.

La polémica sobre el ‘9’ de la Roja aumenta por la insistencia de Luis Enrique de dejar en el banquillo a un Gerard Moreno que viene de sumar 30 goles en una temporada en la que el Villarreal ganó la Liga Europa y el delantero catalán se convirtió en el mejor goleador español del curso y en uno de los más destacados de las principales ligas europeas. De hecho, el técnico asturiano ni siquiera consideró a Gerard como primera opción para reemplazar a un Morata que en el minuto 38 falló una clara oportunidad de gol ante el portero sueco. Al madrileño se le valora más por su implicación y trabajo en la presión que por su cometido principal: hacer goles. No le penaliza que encadene cuatro partidos sin marcar con la Roja, con la que acumula 19 goles en 41 actuaciones. Esos números no se sostienen ante, por ejemplo, Aspas, quien aprovechó los 679 minutos que lleva jugados en sus 18 apariciones internacionales para marcar 6 goles y dar otras tantas asistencias. Desde hace dos años, el gallego no aparece en la selección, a pesar de que ese día regaló una asistencia en la goleada ante Islas Feroe. Su último gol tuvo premio en la cita mundialista, ante Marruecos: condujo a España a los octavos de final ante Rusia.

Ayer, Morata recibía múltiples muestras de apoyo desde el mundo del fútbol. como la de Ismael Urzaiz. “Leo la prensa y se tiran al cuello de Álvaro Morata. Solo vi a un futbolista en forma y comprometido, ¿que falló una ocasión clara? Sí, quién no lo ha hecho alguna vez”, escribió en sus redes sociales el exfutbolista vasco que pasó también por el Celta.

Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, pidió respeto a la afición de la Roja hacia Morata y que cambie el comportamiento de la grada de La Cartuja en los encuentros ante Polonia y Eslovaquia. “No sabéis el daño que hacéis”, lamentó De Tomás en redes sociales con una foto de Morata, al que mostró todo su apoyo.

El internacional Aymeric Laporte se postuló al lado del delantero madrileño, lamentó las críticas que ha recibido en los últimos partidos Morata y auguró una buena actuación en próximos partidos y “callará bocas. Es verdad que no ha tenido acierto, pero en el próximo partido igual mete tres y calla la boca a todos”, dijo Laporte en Telecinco.

Pedri defiende al madrileño: “Estoy seguro de que en el siguiente partido marcará”

El centrocampista Pedri González aseguró ayer que Álvaro Morata “está tranquilo” tras ser silbado en el estreno en la Eurocopa 2020 por la afición española en La Cartuja, y se mostró convencido de una rápida reacción con goles, gracias a que le ve “muy fuerte de cabeza”. La selección arropa a Morata tras lo vivido ante Suecia y el castigo de los silbidos tras perdonar una clara ocasión de gol. Pedri se sumó a los compañeros que respaldan públicamente al ariete madrileño. “Le veo bien, se siente muy bien y es muy fuerte de cabeza”, reconoció en rueda de prensa Pedri. “Es un gran jugador, que nos da mucho. Está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y estoy seguro que desde ahora le entrarán”, dijo. Pedri pidió a la afición que apoye al equipo en momentos importantes de una Eurocopa en la que tiene depositadas muchas esperanzas: “Creo que es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita, me quedo con los que nos animaron porque nos va a ayudar mucho más quedarnos con lo bueno que con lo malo”. “Tenemos un muy buen grupo, las cosas van a salir solas con el tiempo. Ahora solo hay que pensar en Polonia, estoy seguro de que si hacemos el mismo partido van a entrar y Morata si tiene confianza sabe sobrellevarlo y estoy seguro de que en el siguiente partido marcará”, dijo. Pedri vivió un momento inolvidable en su estreno en un gran torneo con España, convirtiéndose en el internacional más joven en hacerlo a sus 18 años. “No me imaginaba estar aquí y mucho menos salir de titular el primer partido de la Eurocopa. Es un sueño para cualquier niño y estoy agradecido por la confianza que me han dado todos los entrenadores”, apuntó. A España le perjudicó el estado del césped de La Cartuja, aunque a Pedri no le sirvió para justificar el debut con empate. “No es excusa, no nos han empatado por el césped, pero es verdad que no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego”. “Fue un partido que dominamos de principio a fin, tuvimos muchas oportunidades, ellos tuvieron dos y tuvimos suerte de que no las metieran. Si seguimos teniendo ocasiones, el gol entrará y nos irá mucho mejor”, analizó.