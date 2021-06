Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los “Diablos rojos” son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial. “No se puede ganar un torneo con once jugadores”, comentó el español Roberto Martínez, seleccionador belga.

Al mal tiempo, buena cara. De Bruyne aún no se ha recuperado del golpe en el rostro que recibió en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. No jugó ninguno de los dos amistosos, aunque Martínez apuntó que no debería necesitar una máscara.

Según la prensa, el jugador reconoció al rey Felipe de Bélgica, que visitó hace unos días la concentración, que se está preparando para el segundo partido, ya que, aunque se siente mucho mejor, aún siente dolor en la zona afectada.

A la baja del centrocampista del Manchester City se suma la de Eden Hazard. El madridista sí jugó diez minutos en el amistoso con Croacia, pero todo apunta a que tampoco saldrá de inicio.

Hazard jugó de titular contra Osasuna y Chelsea a principios de mayo, pero desde entonces no ha disputado más de media hora, sea con la camiseta blanca o con la casaca nacional. Martínez lo reservará para rivales de mayor enjundia.

Tampoco parece que vaya a ser de la partida Witsel (Borussia Dortmund), un jugador clave para el español en el centro del campo, ya que aún no está plenamente recuperado de la rotura del tendón de aquiles que sufrió en enero.

Martínez esconderá sus cartas hasta el último momento. De hecho, el equipo belga llegó a San Petersburgo a la hora de comer y celebrará un único entrenamiento vespertino en el vetusto estadio Petrovski, antiguo hogar del Zenit.

Son fijos Courtois en la portería; Toby Alderwireld, Jason Denayer y Jan Vertonghen en el centro de la defensa; Tielemans y Dendoncker en el medio del campo; y Romelu Lukaku en la delantera.

Los principales candidatos a cubrir las otras tres posiciones son Meunier en el lateral derecho, aunque Castagne le pisa los talones; Chadli por la izquierda, aunque el hermano de Hazard, Thorgan, jugó mejor contra los croatas.

En cuanto a los dos acompañantes de Lukaku, casi seguro que serán el atlético Carrasco, que se encuentra en gran forma, y el veterano napolitano Mertens. Nombrado mejor jugador de la serie A, todas las esperanzas están depositadas en Lukaku, el encargado de que la generación de oro del fútbol belga arranque con buen pie.