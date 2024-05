La IA más humana: así va a transformar la Inteligencia Artificial los departamentos de recursos humanos

¿Cuánto pesan sus vidas? Imaginen por un segundo que están llevando una mochila. Quiero que sientan las correas en sus hombros. ¿Las sienten? Ahora quiero que la llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Comiencen con las cosas pequeñas, las cosas de los estantes y cajones, chucherías, sus colecciones. Sientan el peso mientras van agregando. Luego comienzan a agregar cosas más grandes: Ropa, electrodomésticos, lámparas, su televisor. Ahora la mochila se debe estar poniendo muy pesada. Y van por más. Su sofá, cama, mesa. Métanlas todas allí dentro. Su coche, métanlo. Su hogar. Quiero que metan todo eso en la mochila. Ahora intenten caminar. Es un poco difícil, ¿cierto? Esto es lo que nos hacemos en una rutina diaria. Nos ponemos tanto peso que ni siquiera podemos movernos. Y no se equivoquen, moverse es vivir.

En esta secuencia, extraída de la película “Amor sin escalas” (“Up in the Air”), su protagonista, el actor George Clooney, reflexiona sobre el mundo laboral y la competencia de la movilidad. Pero esta metáfora de la mochila también nos podría servir para identificar cómo en la mayoría de los trabajos las tareas rutinarias, que normalmente no aportan valor, nos quitan tiempo y nos restan movilidad para realizar otras tareas, aparentemente menos urgentes o importantes, pero que son tareas en las que realmente una persona puede aportar valor y diferenciarse de las máquinas. Nos ponemos tanto peso que ni siquiera podemos movernos.

Dentro de las organizaciones todos los departamentos son importantes y tienen un rol específico y necesario, pero si hubiera que destacar a uno, a mi juicio sería el departamento de Recursos Humanos (RRHH), porque toda empresa es una organización humana, está compuesta por personas, y su éxito o fracaso es fruto del esfuerzo de los seres humanos que la componen. Pero actualmente está sucediendo algo que va a cambiar de forma disruptiva el procedimiento habitual de trabajo en esta área de la empresa: la explosión de las herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Si bien en una primera y rápida reflexión puede parecer que esta nueva tecnología amenazará numerosos puestos de trabajo por su poder para automatizar tareas como el análisis de currículums, la selección de candidatos, la gestión de nóminas, búsqueda y análisis de legislación, la formación y el desarrollo de empleados, o incluso la gestión del rendimiento, la realidad es que la IA nos puede servir para ganar tiempo y conectar mejor con las personas; perder ese peso extra que llevamos día a día en la mochila y que nos resta movilidad para poder dedicárselo a lo realmente importante, el contacto y la comunicación directa con las personas, la conexión de humano a humano.

La IA nos puede servir para ganar tiempo

El libro “Pensar rápido, pensar despacio”, de Daniel Kahneman, uno de los pensadores más importantes del mundo y premio Nobel de Economía, nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos a la hora de tomar decisiones. El pensamiento rápido, o Sistema 1, tiene una extraordinaria capacidad, pero está muy influenciado por la intuición, y en demasiadas ocasiones nos lleva a cometer errores y sesgos. El pensamiento lento, o Sistema 2, es más profundo y nos hace consumir más recursos, pero es más acertado. La tecnología ahora nos puede ayudar a automatizar las tareas del sistema 1, y que las personas puedan enfocarse más en la reflexión, la estrategia y el pensamiento crítico, que sin duda será la cualidad o capacidad clave de los mejores empleados del futuro.

Hasta no hace mucho, Netflix pagaba a personas por ver películas y etiquetarlas: ahora eso lo hace, de forma más rápida, la IA, que además es capaz de recomendarnos contenido personalizado. La digitalización es, fundamentalmente, un proceso de eficiencia: cualquier tarea que implique la revisión, análisis y clasificación de grandes volúmenes de datos, estructurados o no estructurados, en texto, sonido o imágenes, va a ser absorbida de forma irremediable por la IA en pocos años. Pero las personas no dejaremos de ser importantes y necesarias, simplemente cambiaremos de rol, y tendremos que volver a ser eso, personas, insuperables en términos de creatividad, comprensión y empatía.

Las aplicaciones de IA para RRHH más destacadas Lever / Entelo Simplifica el cribado de currículums y el reclutamiento. HireVue Automatiza los procesos de entrevistas a candidatos. Textio Ayuda a optimizar las descripciones de los puestos de trabajo y la comunicación para atraer a los mejores talentos. Pymetrics Mide el talento por medio de juegos o gamificación, no sólo por el currículum. Beamery Ayuda a comprender las habilidades y competencias que tienen los empleados hoy, y las que necesitarán mañana. Gloat Analiza cómo pueden moverse perfiles dentro de la empresa. Edcast Simplifica la parte administrativa de la formación. Ultipro Ayuda a evaluar de forma continua del rendimiento de un empleado. Beqom Simplifica los procesos de compensación por objetivos y la remuneración. Fireflies Asistente de voz que ayuda a transcribir, tomar notas y completar las actas de reuniones, haciendo resúmenes y archivando los registros.

