Realidad virtual para la mejora de la ansiedad

Hoy en día, es extraño no coincidir con alguna persona de nuestro entorno que manifieste abiertamente: “Tengo ansiedad”. Los trastornos de ansiedad son el problema de salud mental más habitual, con todos los costes de salud psico-sociales-económicos que esto supone.

En sexualidad, la ansiedad es la base de muchos de los problemas de rendimiento; la solemos llamar ansiedad por anticipación, ese “run run” que podemos tener antes de cualquier encuentro o situación sexual percibida como estresante, y por otro lado la ansiedad por rendimiento, con pensamientos asociados como “no voy a poder”, “no voy a estar a la altura” etc…

Esta alta influencia de la ansiedad en las disfunciones sexuales me lleva a investigar una metodología alternativa a las pastillas y los tratamientos ya conocidos, como la que os presento hoy: Realidad Virtual.

El otro día estuve viendo en un reportaje de Chris Hemsworth (he tenido que buscar como se escribe, obviamente), un actor conocido por interpretar a un dios nórdico muy poderoso llamado Thor. En este documental explica que tiene problemas de ansiedad, a veces por cosas muy cotidianas que no es capaz de controlar. Durante unos días, se pone en manos de una psicóloga y pasa diversas pruebas, donde tiene que aprender a manejar la voz que en su cabeza le genera miedo y ansiedad, y una de las pruebas consiste en exponerse a una gran altura con realidad virtual. Durante la prueba, miden todos sus parámetros fisiológicos como son las pulsaciones, la saturación, etc. Es muy curioso ver como aumentan todos sus parámetros de ansiedad a pesar de saber que lo que está viviendo no es real, y ahí es donde se aplica el autocontrol, técnicas de respiración, pensamientos positivos etc.

En el caso que os comento, la realidad virtual parece muy útil para exponer a los pacientes a situaciones que les provocan miedo, fobias. Es un método muy interesante y está comprobada científicamente su utilidad a largo plazo para personas con miedo a volar, a conducir, a las alturas o con agorafobia. También se ha probado con éxito en pacientes con miedo a acudir al dentista y esos horrendos ruiditos que escuchamos mientras estamos en la consulta, pues con la realidad virtual todos estos síntomas parece que se reducen en un porcentaje altísimo.

En las personas que tienen problemas relacionados con su sexualidad o ansiedad generalizada, este tipo de exposición no tiene sentido, por lo que usamos justamente lo contrario: en vez de someter a estrés o al estímulo que les provoca fobia, llevamos al paciente a un “lugar mágico de relajación”, donde percibe de forma inmediata comodidad, relax y bienestar.

Llevo apenas 9 meses probando esta técnica; la herramienta que utilizo se llama OCULUS QUEST 2, unas gafas de realidad virtual igual que las que véis en la ilustración de @a2cilustracions más arriba.

El procedimiento es sencillo: durante unos 20 minutos expongo a la persona a un espacio relajante, imaginando un cielo precioso, con hamacas que se balancean lentamente, palmeras, una cascada, sonidos de pájaros y naturaleza, y todo lo que tu cerebro pueda interpretar como relajante.

Antes de elegir el espacio de relax, se hace una entrevista exhaustiva a la persona, y os pongo un ejemplo real: a mí, personalmente, las olas del mar y el mar en general me provocan sensaciones de paz y relax, y a veces cometo el error de generalizar mis gustos; hace unas semanas, acudió a la consulta una persona que trabaja en el mar, y dice que lo último que necesita para relajarse es ver el agua, prefiere que le ponga un desierto o el monte, y así lo hice, un espacio ficticio adaptado a sus gustos, a su vida.

Los resultados en este breve periodo de tiempo han sido muy satisfactorios, tanto en la ansiedad que perciben las personas conscientemente, como en las respuestas físicas asociadas a la angustia y la ansiedad, como son esa sensación de ahogo en el pecho, tensión muscular, problemas respiratorios etc… en todas las variables; después del uso de la realidad virtual los parámetros bajan.

Obviamente, tenemos que seguir investigando y observar si estos resultados son a largo plazo o sólo se dan al estar reciente la exposición a realidad virtual; pero me parece un camino interesante para resolver en un futuro de forma relativamente autónoma, ya que podremos tener unas gafas de realidad virtual en casa y superar problemas de ansiedad con un conveniente entrenamiento.

La tecnología está aquí para usarla a nuestro favor, ¿no creéis?

Aprovecho para desearos muy muy felices fiestas , placeres!!