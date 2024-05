El sirio que encontró los papeles de la causa de Zaplana confirma que se los entregó al yonqui del dinero

En el caso Erial, como en las novelas o en la vida real, existen personajes peculiares. Y el ciudadano sirio Imad Al N. Y. es uno de ellos. Según el sumario del caso Erial fue él quien encontró la primera hoja de ruta de las presuntas mordidas pagadas por los contratos de las ITV (Inspección técnica de vehículos) y el Plan eólico con la que la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a tirar del hilo para construir el caso Erial. Unos papeles localizados en la vivienda que ocupó Eduardo Zaplana en la Plaza de la Legión española de Valencia y que el sirio entregó a Marcos Benavent, el yonqui del dinero confeso y exgerente de Imelsa poliimputado y condenado en dos piezas separadas del caso Taula.

Había expectación generada desde el entorno de Zaplana por la declaración del sirio y los papeles que orginaron el caso Erial. Pero el testigo de la Fiscalía se limitó a explicar lo que ya contó a la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil y la jueza y el fiscal Anticorrupción del caso Erial.

Imad Al N. Y. ocupó la casa donde vivió Eduardo Zaplana hasta diciembre de 2017. A preguntas del Fiscal Anticorrupción ha explicado que encontró los conocidos como "los papeles del sirio" o la hoja de ruta de las mordidas "en una esquina de una puerta, que condude a otra puerta pequeña en una caja fuerte que estaba en la terraza, como en un hueco". Unos papeles que mostró a Marcos Benavent a quien conocía "de algunos actos. Soy responsable de la comunidad árabe y acudía a actos de la Generalitat y del Ayuntamiento de València".

Según Imad Al N. Y. "la reacción de él i[Benavent] fue inmediata. Me dijo que eran documentos que podían ser falsos. Yo no sabia la casa a quien perteneció. Y él me dijo que [la vivienda] pertenecía al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana". Y añadió que Benavent no le pidió los papeles. "Él no me los pide. Si se los he dado después de decirle: "Mira lo que me he encontrado. No por otra cosa. Él quitó importancia al asunto. Hizo algún comentario y se quedó así la cosa".

El abogado de Zaplana le ha preguntado qué le hizo dar los papeles a Benavent y no tirarlos a la basura. "Cuando se los di se alteró. Y me dijo: 'Esto puede tener documentación falsa'. Y yo le contesté: 'Ah, pues lo tienes tu'. Y se los di él sin más comentarios".

También ha preguntado el letrado del exministro al testigo "¿qué vio de extraño en esos papeles con tachaduras?". El ciudadano sirio ha explicado que "se hablaba de un periodo anterior de cosas que se referían a un parque eólico... No sé. Han pasado 16 o 18 años. Me parece que era documentacion importante y por eso llevaba tachaduras y estaba guardada al lado de la caja fuerte".

"¿Y por qué se lo entrega a Benavent y no a la policía?", ha insistido el letrado. "Porque a él se lo enseñé para saber su opinión. Él me dijo: 'Eso puede ser falso'. Y yo le dije: 'Pues lo tienes tú'".

Esta mañana también declarará el primer abogado de Marcos Benavent, citado como testigo por la Fiscalía Anticorrupción.