Feijóo intenta taponar el temor de que Vox siga por delante en Cataluña: "Estoy convencido de que seremos cuarta fuerza"

A dos días de que termine la campaña catalana y a solo cuatro de que abran las urnas, el líder del PP se muestra convencido de que su formación será la cuarta fuerza política este domingo y quedará por delante de Vox. Alberto Nuñez Feijóo aseguró este miércoles que mientras él sea presidente de los conservadores “Cataluña será una prioridad” y puso en valor el crecimiento que sus siglas experimentarán este 12 de mayo -“ahora mismo somos la fuerza minoritaria con tres escaños”, dijo- mostrándose “convencido” de que quedarán cuartos (solo por detrás del PSC, Junts y ERC). Todo a pesar de que las encuestas dibujan un panorama muy ajustado entre los dos partidos de la derecha.

La encuesta diaria que elabora el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) que este miércoles, por segundo día consecutivo ha publicado el portal web australiano The Adelaide Review, sigue situando al partido ultra por delante del PP. En concreto, los de Santiago Abascal estarían entre los 10 y 12 diputados (ahora tienen 11) y los populares se mueven entre los 9 y 11.

En los últimos días dirigentes del PP se empeñan en remarcar que sacar la decena de diputados supondría “triplicar el resultado” de 2021, que fue nefasto. Insisten en que hay que pensar “de dónde viene” el partido. Pero este miércoles Feijóo dio un paso más, elevando el listón al asegurar que Vox no les volverá a ganar en esta cita autonómica, según declaró en un foro organizado por el diario 'Expansión' en Alcalá de Henares (Madrid).

Sobre la posibilidad de que el PP pudiera contribuir a que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y orillar al independentismo, Feijóo aseguró que el líder del PSC “no es fiable” porque “esto no va de lo que diga Illa, sino de lo que necesite Sánchez”. “La respuesta, lamentablemente, es así de cruda. Se trata de si Sánchez seguirá siendo presidente con los votos de Puigdemont porque los dos se necesitan. Uno sin el otro no es posible”, repitió el líder conservador, insistiendo en la idea de que pueda darse la situación en la que Illa gane las elecciones pero no llegue a gobernar

Para el PP, de hecho, como dijo Feijóo y lleva diciendo todo este tiempo el candidato popular, Alejandro Fernández, el PSC es ya un partido similar a los independentistas: “Nos rebelamos contra el tripartito del procés. El PSC tiene más pactos con Junts que con nadie. Todo sería mucho más sencillo si el PSOE no tuviera un acuerdo estratégico para gobernar Cataluña y España con ellos”, ahondó el dirigente gallego, ironizando con que este domingo “los catalanes votarán y creerán tener mucha autonomía”, pero su gobierno “se decidirá en Madrid, en los aledaños del Congreso”.

“Habrá consensos con otro presidente”

Preguntado por si realmente es posible que se produzcan consensos de nuevo en España entre los dos grandes partidos, Feijóo aseguró que quizá se produzcan cuando “cambie el presidente del Gobierno”. El líder conservador insistió en que las cosas, “a peor, es imposible que vayan”, y sacó pecho por haber propuestos seis pactos de Estado desde la oposición antes de las generales de julio, e incluso haber propuesto al PSOE que apoyara su investidura a cambio de pactar seis o siete reformas estructurales de país.

A pesar de esa postura, el líder del PP también defendió que “sigue sentado” en la mesa de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial a la espera del nuevo interlocutor de la Comisión Europea.

Dio por hecho que Sánchez no podrá llevar a cabo un cambio en las mayorías constitucionales para elegir a los vocales del Consejo - “estoy convencido de que la UE no va a dejar hacer eso, ya lo ha esbozado en determinadas intervenciones del excomisario Reynders”- remachó, recordando también que “sin pedirlo, en la última reunión con Sanchez y sin venir a cuento, él me dijo que no modificaría esas mayorías”. “Hacerlo sería un atropello sin precedentes en contra de los tratados europeos”, apostilló después.