Illa señala los discursos del "miedo" a la inmigración: "No pone en riesgo la identidad catalana"

El líder y candidato del PSC, Salvador Illa, ha señalado los discursos que pretenden "generar miedo" ante la inmigración. Durante una conferencia organizada por el Col·legi d'Economistes de Cataluña, el dirigente ha defendido que "acoger e integrar" no solo "no pone en riesgo la identidad catalana, sino que la enriquece". Lo ha dicho a las puertas de una campaña en la que una de las principales novedades es que se presenta un partido de extrema derecha independentista, Aliança Catalana, con este discurso contra la inmigración por bandera. Los socialistas han emplazado al resto de formaciones políticas a comprometerse a no pactar tras el 12 de mayo ni con Vox ni con el partido liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

Illa ha abogado por priorizar las "consideraciones humanas" a la ahora de abordar la llegada de ciudadanos de otros países, aunque también ha añadido que por una cuestión demográfica -un envejecimiento progresivo de la población en Cataluña- estas personas son necesarias para la economía, el mercado laboral y el mantenimiento de las pensiones. No obstante, ha defendido también el pacto migratorio que endurece el acceso al asilo y el control de fronteras aprobado la semana pasada por el Parlamento Europeo "con dificultades y ruptura de bloques".

Acelerar las infraestructuras

Ante un auditorio principalmente lleno de economistas, Illa ha desgranado su proyecto para Cataluña y ha puesto especial énfasis en las infraestructuras. Por un lado, ha defendido la ampliación del aeropuerto de El Prat, que considera que debería aprobarse durante el próximo mandato teniendo en cuenta que son unas obras de más de una década. "Tendría que ser transversal y acordado por una mayoría, pero si no se tendrá que decidir", ha asegurado, además de considerar que no se trata de un proyecto para "traer a más turistas" sino para que Cataluña esté "económicamente interconectada".

También ha reconocido que se tardará unos años en recuperar "la falta de inversiones" en Rodalies, además de reconocer que es "muy mejorable" el nivel de ejecución de los presupuestos generales del Estado. "Hay una inercia y los procesos de licitación se alargan, pero podemos exhibir una mejora aunque sea insuficiente", ha sostenido, además de subrayar la importancia de que se haya generado una "dinámica de colaboración" con la Generalitat. En esta carpeta ha hecho mención al cuarto cinturón, recordando que el exvicepresidente de la Generalitat Jordi Puigneró "no fue valiente y no tuvo fuerza suficiente" para firmarlo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, en un episodio que supuso la primera gran crisis del Govern de ERC y Junts en la pasada legislatura.

El "'statu quo'" de la financiación

Como viene haciendo en sus intervenciones en los últimos días, Illa ha defendido que si es president tiene posibilidades de conseguir que se apruebe un nuevo modelo de financiación que no haga perder posiciones a Cataluña en el reparto de recursos. "No banalizo las dificultades, mover el statu quo es complicado, pero me veo capaz", ha afirmado.