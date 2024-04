Los policías personados en Tsunami Democràtic recurren que se ofrezca a Puigdemont declarar por videoconferencia

Dos de los policías personados como acusacion particular en el caso Tsunami Democràtic han recurrido al decisión de la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo de ofrecer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg la posibilidad de declarar voluntariamente a través de una videoconferencia en junio, después de las elecciones europeas, porque consideran que imputados por terrorismo solo pueden hacerlo de forma presencial.

En el recurso los policías, a los que representa el bufete Fuster-Fabra, argumentan que "para poder llevar a cabo la declaración a través los medios telemáticos (...) se deben cumplir una serie de garantías procesales y técnicas" para "garantizar todos los derechos que por ley le corresponden a cualquier investigado en un procedimiento penal", lo que obliga a "la participación de organismos judiciales españoles para garantizar su autenticidad", lo que no creen que se cumpla por "la compleja situación de los investigados".

Consideran que las declaraciones por videoconferencia deben ser excepcionales y "por la situación personal de los investigados" no se podrá cumplir con los "requisitos de seguridad, certeza e inmediatez que requeriría una declaración como investigado por los hechos tan graves que se imputan a los aforados", consistente nada menos en delitos de terrorismo.

Añaden que ambos son "prófugos de la Justicia, que ya han manifestado de manera clara, directa y explícita que no sólo no van a estar a disposición judicial, si no que de ninguna de las maneras van a acudir a un juzgado o tribunal español con el que pueda realizar una conexión segura para su declaración ante el Supremo".

Y ello, porque su ausencia del territorio español obedece a que tratan de "evitar de manera clara la actuación del sistema judicial español para instruir, procesar y enjuiciar" su responsabilidad, en referencia a la causa del 'procés', en la que el juez Pablo Llarena nunca ha ofrecido a Puigdemont la posibilidad de declarar por videoconferencia, opción plenamente descartada, al estar declarado en rebeldía.