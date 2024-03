Colau se declara “perpleja” por que la culpen del adelanto electoral: “Pido a Aragonès que rectifique”

A Ada Colau le llevaban pitando los oídos 24 horas. Ha sido señalada como responsable de que los Comuns negaran su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para 2024, y de propiciar así la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas para el 12 de mayo. Este viernes ha negado que sea la culpable de lo sucedido y ha señalado por los dardos recibidos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que ha reclamado que “rectifique”, y a los “aparatos” del PSC y ERC.

En declaraciones a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Colau ha afirmado que no esperaba recibir esas acusaciones: “Me ha sorprendido, me ha decepcionado y me ha parecido impropio del presidente de la Generalitat, que en una situación tan compleja, y ante un avance electoral que es su responsabilidad, vaya a una radio y diga en directo que la responsabilidad es mía, cuando no soy alcaldesa. Me quedé perpleja. Era como ver una película y pensar qué está pasando aquí”.

“No ha ayudado”

La presidenta de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha subrayado que descarta figurar en la candidatura de los Comuns al Parlament, se refería a unas declaraciones que Aragonès hizo el jueves en RAC-1 sobre el papel de Colau en todo este asunto. “Seguro que no ha ayudado”, dijo el ‘president’, que añadió: “Cuando era alcaldesa quizá le interesaba que se aprobase el presupuesto, y ahora ese elemento no está ahí”.

“Pido a Aragonès que rectifique y deje de ponerme como excusa, no soy alcaldesa y no me puede seguir culpando. Lo que me faltaba es que me culpasen de lo que pasa en Catalunya. Es algo que pensaba que mis ojos no verían”, ha declarado.

Aragonès, “único responsable”

Colau ha subrayado que el presidente catalán es “el único responsable” del avance electoral, y que corresponde a los gobiernos lograr que los presupuestos prosperen. Ha asegurado sobre los Comuns que todas las conversaciones sobre presupuestos las ha hecho la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach: “Me parece impropio del ‘presidente’ menospreciarla. Aragonès le debe una disculpa en privado”.

La exalcaldesa ha recordado que cuando dirigía el consistorio tuvo que negociar presupuestos en contextos complejos. De hecho no logró aprobar ninguno por mayoría en votación ordinaria durante el primer mandato, cuando prorrogó dos y empleó para los otros dos cuestiones de confianza –un sistema para validar las cuentas previsto para los gobiernos locales en minoría que persigue evitar el bloqueo de la gestión.

Del segundo mandato, Colau ha destacado que logró sacar adelante los cuatro con mayorías amplias en las que figuraban el PSC, su socio de gobierno, y ERC. De los dos partidos ha destacado como han coincidido en las últimas horas en atacar a los Comuns: “Quién iba a decir que veríamos esta alianza tan íntima entre ERC y el PSC. Hemos pasado de un extremo a otro. Los aparatos de los dos partidos salen a decir que la culpa es de los Comuns, cuando tenemos un grupo de ocho diputados en el Parlament”.

Superar lo de Manuel Valls

Sobre el hecho de que para ese segundo mandato contó con el apoyo del grupo de Manuel Valls para ser reelegida como alcaldesa, Colau ha reaccionado con vehemencia: “¿Podemos superarlo ya? Es la excusa eterna para que cualquiera haga cualquier cosa”.