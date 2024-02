Feijóo saca pecho de los resultados en Galicia y Sánchez le recuerda su "confesión" sobre los indultos

Alberto Núñez Feijóo ha entrado en el hemiciclo del Congreso bajo un atronador aplauso de la bancada del PP tras la victoria cosechada por Alfonso Rueda en Galicia. El presidente de los populares se ha subido a su escaño y en la primera pregunta de la sesión de control al Gobierno ha preferido interrogar a Pedro Sánchez por sus malos resultados en las elecciones del pasado domingo que por la acción del Ejecutivo. Y el presidente del Gobierno ha contraatacado recordando la polémica originada hace poco más de una semana cuando fuentes de la dirección del PP aseguraron que negociaron con Junts y se plantearon la amnistía durante 24 horas e incluso conceder el indulto al expresident Carles Puigdemont si se daban ciertas condiciones.

"¿Qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ocurrió en Galicia?", ha arrancado el presidente del PP su intervención tras sacar pecho de los resultados de Ruedo. Una victoria que, como ya hizo este martes, ha considerado casi como propia. "Fue usted el que dijo que esto [los comicios] era un plebiscito sobre mi persona. (...) Aquí me tiene, de pie, y el resultado del plebiscito es 40 a 9", le ha dicho, recordando los escaños que ha obtenido cada partido. "Quizá si me hubiese insultado menos habría sacado un mejor resultado", le ha espetado con cierta sorna.

En frente, Sánchez ha centrado sus réplicas en la polémica "confesión" sobre los indultos. "Felicitar al PP por su resultado electoral y también le felicito por volver al sentido común porque usted reconoció ante 16 periodistas en privado que el único camino para Catalunya en España es la reconciliación y no la confrontación", ha sentenciado, señalan al propio Feijóo como esa fuente de alto nivel que se pronunció sobre las negociaciones con los posconvergentes. "Si hubiera sido por usted y no dependiera de otros sin duda alguna usted hubiera aprobado la amnistía y los indultos para ser presidente del Gobierno", ha insistido antes de reclamarle que tenga el "coraje de explicar lo que dice en privado".

Las segundas espadas

Y las líneas argumentales expresadas por los dos líderes han sido replicadas en las confrontaciones de sus respectivas 'numeros dos', la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "El pasado domingo los gallegos, por una abrumadora mayoría, dijeron no a pedro Sánchez", ha insistido la dirigente popular antes de recordar que esta ha sido la primera vez que los españoles acuden a las urnas desde que el PSOE decidió tramitar la amnistía en el Congreso. Montero le ha respondido que la machaconería con los resultados e Galicia solo demuestra la "debilidad" de Feijóo que necesita sacar pecho de su único éxito.

Minutos más tarde, el debate, el mismo, ha tenido como protagonistas al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y a la coportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. "La semana pasada nos enteramos lo que piensan ustedes", le ha reprochado Bolaños a la bancada del PP, insistiendo en las informaciones sobre la negociación que los conservadores mantuvieron con Junts de cara a la investidura de Feijóo. Sin entrar en esta discusión, Álvarez de Toledo ha vuelto a esgrimir los resultados de las elecciones, tildando al PSOE de "partido bisagra" y de ser "solo un resto". "El Gobierno agoniza entre la espada del prófugo y la pared, la doble pared de la justicia y del pueblo", ha sentenciado.