Feijóo: "Si querían que las gallegas fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado"

El PP sigue todavía en una nube de euforia total por haber ganado las elecciones en Galicia con la quinta mayoría absoluta consecutiva, un triunfo que va a permitir a Alberto Núñez Feijóo asentar su liderazgo en el partido. El líder de los populares ha convocado este martes a todos sus barones y dirigentes autonómicos en la sede nacional, en la calle de Génova, y hasta la puerta del edificio ha bajado para recibir a su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.

Como han hecho en otras ocasiones, los populares han organizado un pasillo para dar la bienvenida al flamante ganador. Cogidos de la mano, Rueda y Feijóo han competido en alegría y el líder del PP a punto ha estado de ponerse a bailar una muñeira. Ya dentro de la reunión, en la parte abierta a los medios de comunicación, Feijóo ha analizado el resultado gallego como una clara advertencia a Pedro Sánchez y sus alianzas con los independentistas. "Si querían que las elecciones gallegas fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito, y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista", ha proclamado. El PP obtuvo 40 escaños el domingo; el PSOE, 9, y Sumar, en coalición con Sánchez en la Moncloa, no obtuvo ningún diputado. Los socialistas y el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz no han llegado al 16% de los votos, ha subrayado Feijóo.

Nuevas acusaciones de manipulación

El jefe de los populares, que se ha reivindicado como líder ante los suyos después de una recta final muy complicada para él, ha vuelto a hablar de “las peores artes de la maquinaria del sanchismo” durante la campaña, mirando de nuevo a las revelaciones de más de una docena de medios de comunicación sobre el cambio de posición de la dirección nacional con respecto a la amnistía y los indultos condicionados. “La izquierda fía su suerte a decir que en el PP somos con ellos. Su argumento estrella ha sido que somos capaces de pensar lo que ellos hacen. Mienten sobre lo que decimos, mienten sobre lo que hacemos, y hasta sobre lo que supuestamente pensamos”, ha advertido.

En el fin de semana previo a la cita con las urnas salieron varias informaciones que apuntaban a que la dirección nacional del PP llegó a estudiar jurídicamente la amnistía exigida por Junts durante 24 horas. Y también que el líder popular considera que “los indultos son siempre una opción” cuando se dan las condiciones necesarias, apuntando incluso a Carles Puigdemont si es que realmente se entregaba a la Justicia y renunciaba a la vía unilateral.

Fue el propio Feijóo el que corroboró las dos cuestiones en varias apariciones públicas en Galicia. Que analizaron la amnistía y después la rechazaron, y que no se abriría a conceder indultos si estuviera en su mano “porque no se da ni una de las condiciones” en este momento. Aún así, el líder popular ha vuelto a insistir ante los principales cuadros de su partido: “Necesitan interpretar las voluntades ajenas porque se avergüenzan de sus propios hechos. Pretender convencer a los españoles de que yo le voy a acompañar en su deriva... Digo con total claridad que me repugna que el único principio del presidente sea mantenerse en el poder”.

Para Feijóo, el triunfo del BNG en Galicia (pasó de 19 parlamentarios a 25) demuestra que hay ciudadanos que han creído la idea de Sánchez de que “hay que ser independentista para conseguir algo del Gobierno”. “Es una irresponsabilidad mayúscula que la historia juzgará”, ha remachado.

Pocas ausencias

Feijóo ha reunido a los barones y los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria y Extremadura, además de Rueda. Ha habido algunas ausencias como las de los presidentes de Castilla y León y Baleares, con agenda en sus regiones.

El sucesor de Feijóo ha conseguido retener la Xunta, anotando la quinta mayoría consecutiva para el PP con 40 escaños, mientras que el BNG ha subido hasta los 25 parlamentarios, a costa de un PSOE que ha marcado su suelo con 9 representantes, mientras que Vox y Sumar han quedado fuera del Parlamento gallego y Democracia Ourensana ha logrado un diputado.