La Policía recopila pruebas que certifican que cuando Villarejo informaba de Kitchen a "Chisco" se refería al 'dos' de Interior

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía encargados de investigar el caso Tándem han comenzado a elaborar un informe que trata de determinar si “Chisco”, la persona a la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo comunicó en 2014 sobre el operativo que buscaba presionar al exjuez Javier Gómez de Liaño, que era abogado de Luis Bárcenas, era en realidad el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la operación parapolicial denominada Kitchen.

Así consta en una providencia de 8 de febrero, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el seno de la pieza separada número 36 del caso Tándem, encomienda a la Policía Judicial que analice todas las anotaciones incluidas en las agendas del comisario jubilado que aludan a “Chisco”. Con ello, trata de confirmar o rechazar si el interlocutor del alto mando era el ex número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Esta decisión la adopta el magistrado después de que el letrado defensor de Martínez solicitara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archivara la nueva causa abierta contra él, al considerar que había sido imputado por el mero hecho de que los investigadores le atribuyan el apodo de "Chisco" que aparece en las agendas de Villarejo.

"No fueron desmentidas"

"Dichas anotaciones no fueron en ningún caso desmentidas por José Manuel Villarejo Pérez en su declaración judicial de 27 de noviembre de 2023 cuando fue preguntado expresamente por el Ministerio Público. Así, vino a reconocer al ser interrogado por la anotación relativa a “Chisco” de 28 de marzo de 2014 (micro a G. Liaño. Operación KALASOV) que, no recordando el contexto en que pudo escribir dicha anotación, sí daba cuenta de las informaciones que obtenía a, entre otros, el entonces Secretario de Estado de Seguridad, esto es, a Francisco Martínez Vázquez", especifica el fiscal, que prosigue: "De igual modo, con relación a la anotación de 23 de abril de 2014, también relativa a “Chisco”, (visita a Kalasov y tema LIAÑ) vino igualmente a señalar que efectivamente se planteó la posibilidad de que acudiera a la prisión en que encontraba Kalashov para que le pudiera facilitar determinada información. A esas anotaciones hay que añadir la realizada el 4 de abril de 2014 (“KALAS – LIAÑO” también referida a “Chisco”.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP

Villarejo "viene a dar por buena" la identificación de Martínez como “Chisco” realizada en sus agendas o diarios. "De igual modo, esa identificación ha venido a ser admitida por el propio Martínez en su declaración judicial como investigado de 12 de julio de 2021 realizada en el seno de la pieza 7 de las presentes Diligencias Previas. Y, aparte de estas declaraciones, lo cierto es que el contenido de las anotaciones pone de relieve, de manera meridiana, que “Chisco” es el apelativo utilizado por José Manuel Villarejo para referirse a Francisco Martínez Vázquez", concluye el fiscal.

Sin embargo, la identificación del que fuera número dos de Fernández Díaz no sólo se basa en las anotaciones de Villarejo, sino que este último realizó numerosas grabaciones de las conversaciones que mantenían ambos, cuyo contenido resumía en su agenda. Este es el caso, por ejemplo, de un audio de 22 de agosto de 2014, incluido en el sumario, que en las agendas se atribuye a "Chisco". En el audio se puede escuchar que el comisario informa a Martínez de los trabajos que realiza sobre Gómez de Liaño.

"Es redundante"

En esta grabación, en poder de El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, Villarejo detalla a su jefe en el Ministerio del Interior su maniobras para acceder a las cuentas personales del exjuez Gómez de Liaño. En concreto, le informa de qué iba a hacer después de que un abogado le asegurara que el exjuez Gómez de Liaño estaba cobrando dinero en el extranjero: "De Suiza, de Liaño, voy a mirarlo, a ver si es verdad. ¿No te ha dicho si sacó algo [el inspector jefe José Ángel Fuentes] Gago de la visita? ¿Tú no te has enterado de la visita que le hizo a Kalashov? Y el otro, Halit [Sahitaj], que tú ya tienes la grabación, es el que está dolido: yo le mandé un abogado que tengo, satélite mío, con el que habla ahora, y es el que le ha dado los datos, y le he dicho, mándame los datos de esa cuenta de Suiza, y entonces ya hablaremos. Yo creo que Kalashov, como persona que sabe algo de las cuentas de Liaño, por lo menos no estaría mal que te hubieras enterado de esa visita, ¿no?".

Por su parte, la representación legal del PSOE en el procedimiento consideró que el informe encargado por el juez a la Policía es "redundante", pues la Unidad de Asuntos Internos ya había llegado a identificar a "Chisco" con Martínez "hace casi tres años, y el investigado en sus múltiples declaraciones y escritos de defensa siempre se ha identificado con ese apodo, y nunca ha alegado el criterio de defensa de que no fuese él mismo".