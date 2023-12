El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces.

Durante el debate en el Pleno de la Eurocámara ante la que ha comparecido Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la UE, Weber ha echado en cara al presidente del Gobierno que hable de democracia cuando uno de los principios básicos de la misma "es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones".

El líder del PPE ha subrayado que "tres días antes" del 23J dijo que no habría amnistía. "No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía", le ha afeado, incidiendo en que "Europa está preocupada" al respecto y por eso la Comisión Europea ha planteado una serie de preguntas al Gobierno.

Weber se ha mostrado particularmente crítico con la comisión de investigación sobre el supuesto 'lawfare' pactada con Junts y ha denunciado que los de Carles Puigdemont pusieron el martes "en el punto de mira a jueces individuales" en el Congreso de los Diputados. "Todo el mundo estaba en shock sobre lo que ocurrió", ha sostenido.

En este sentido, ha advertido a Sánchez de que si los socialistas respaldan una comisión de este tipo "tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que está ocurriendo en España".

Por otra parte, ha subrayado que cristianodemócratas y socialistas siempre han estado unidos en el proyecto europeo aunque tengan opiniones diferentes. Por ello, ha reprochado a Sánchez que no haya aceptado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de excluir a "los separatistas, a los extremistas de extrema derecha y de extrema izquierda".

Así las cosas, se ha felicitado de la llegada al poder de Donald Tusk en Polonia, miembro del PPE, que "va a restaurar el Estado de derecho" en este país como también lo va a hacer, ha sostenido, el partido de Feijóo.

El frente de derecha

Por su parte, la líder de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), la eurodiputada del PSOE Iratxe García, ha centrado gran parte de su intervención en señalar el "frente" de la derecha con la extrema derecha y ha respondido a las críticas de Weber acusando al PP de bloquear la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al político alemán de haber dado su apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal.

García ha acusado a Weber de tener en su programa "hacer vicepresidente de España" a Abascal y le ha pedido no dar "lecciones" sobre Estado de derecho al PSOE mientras avala a quien "pide al pueblo español que cuelguen al presidente por los pies".

El líder de los Liberales europeos (RE), el francés Stéphane Séjourné, ha lamentado que la presidencia de turno española se haya visto "contaminada" por la entrada en la escena europea de cuestiones nacionales, si bien ha avisado de que desde su grupo estará "atento" a lo que la Comisión Europea apunte sobre la "independencia judicial" y el "Estado de derecho" en España.

A su vez, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que ha intervenido en nombre del grupo Conservadores y Reformistas Europeos, ha denunciado que la ley de amnistía, que es "manifiestamente inconstitucional" constituye "el mayor acto de corrupción política de nuestra historia" puesto que la "factura" que Sánchez ha pagado a los independentistas catalanes par "su personal supervivencia".

Por el grupo La Izquierda ha tomado la palabra la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva y ha sacado pecho de que si "España es una excepción" cuando "la extrema derecha es primera fuerza en una gran mayoría de países europeos" es gracias a Gobierno de coalición con Podemos que "propuso y defendió con uñas y dientes un escudo social y medidas valientes que han demostrado ser el mejor antídoto a la extrema derecha".