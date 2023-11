Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) fue nombrado el pasado lunes como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El que fue presidente de Canarias hasta las pasadas elecciones autonómicas, en las que fue desalojado de la Presidencia con un pacto entre Coalición Canaria y PP, asume sus nuevas responsabilidades combinando su mirada canaria "ultraperiférica" con la de su experiencia de gestión desde la administración municipal hasta la autonómica. Quienes lo han rodeado los últimos años destacan su talante conciliador y lo definen como un "hombre de consensos". Dos características que deberá profundizar al máximo para capear en una legislatura convulsa con una cartera que será clave tanto por los pactos de investidura con los soberanistas en materia territorial como por el frente del PP espoleado desde sus bastiones autonómicos. En su primera entrevista como ministro con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, desgrana su hoja de ruta basada en el diálogo "para evitar conflictos y buscar puntos en común".

P¿Cuándo recibió la llamada del presidente del Gobierno y qué le trasladó?

Lo primero es agradecerle su confianza al presidente Pedro Sánchez. Los días previos había salido en algunos medios que podía estar en esas quinielas, pero todo se cerró el último fin de semana. Tuvimos varias conversaciones y finamente me ha entregado la responsabilidad en un áreas muy importantes como Política Territorial; haber sido presidente, además de una comunidad ultraperiférica, puede dar un mensaje de tender la mano y de extender la política como la entendemos en Canarias al conjunto del Estado. Me explico. En Canarias nunca ha habido una mayoría absoluta. Yo he gobernado siempre con pactos, en el Gobierno de Canarias siempre ha sido necesario acordar y eso es lo que quiero trasladar también al conjunto del país. La voluntad de llegar a acuerdos, a consensos, a agotar siempre la posibilidad de llegar a puntos en común. Y por tanto, ese será mi empeño.

En Memoria Democrática, todo un honor. Me tocó en su momento siendo alcalde iniciar los procesos para recuperar a los represaliados que habían perdido la vida en el municipio, los llamados 'pozos del olvido' y, por tanto, desarrollaré la ley, que debe también amoldarse a los tiempos presentes. Y además, se me añade el Comisionado de La Palma, cosa que también agradezco porque ha sido una situación que se ha sufrido y que ha hecho que todo el país haya estado al lado de la isla.

¿Ha podido tener algún primer contacto con los partidos soberanistas para abordar las diferentes carpetas comprometidas o con los presidentes autonómicos?

La verdad es que han sido todavía pocos días, pero ya me he comunicado con todos ellos, les he enviado una carta oficial. Me pongo a su disposición como ministro de Política Territorial. Conozco a muchos de ellos porque han renovado como presidentes autonómicos, y creo que eso es bueno, y me conocen también. Tanto del Partido Popular como de otras formaciones políticas nacionalistas o también socialistas. Pronto tendremos esas reuniones, pero ya hemos tenido trato con todos ellos.

“Cualquier alusión que se haga a la Constitución en un acuerdo firmado con Junts es positiva”

¿Cómo pueden concretarse los pasos para el reconocimiento nacional de Cataluña y Euskadi que recogen los pactos de investidura?

Pues con el diálogo que marca la Constitución Española y también los estatutos de autonomía de los distintos territorios. Las dos cartas magnas. La de todo el país y también lo que son los Estatutos territoriales autonómicos, para que dentro de su encaje caminemos en las modificaciones que sean necesarias, en el sentido de que tienen que tener, justamente, ese ámbito de cobertura. Por tanto, voy a hablar mucho con ellos. Hay acuerdos programáticos y también de investidura y haremos frente a esas propuestas y a esas posturas que han terminado siendo firmadas.

¿Dentro de ese marco de la Constitución cabría reconocer la plurinacionalidad del Estado como pide el Lehendakari Iñigo Urkullu?

Vuelvo a repetir lo mismo. Ante todo aquello que sea planteable, quien lo hace y quien lo recibe sabe que tiene un marco que es la Constitución y que es absolutamente imprescindible respetar. Siendo así, lógicamente, tendrá que tener en cuenta los propios estatutos, que tienen también cobertura constitucional para su desarrollo. En cualquier caso, yo soy una persona que creo que me he definido siempre por escuchar al máximo y hacer entender también que todos los acuerdos tienen que tener el visto bueno de la realidad jurídica y constitucional de nuestro país.

No sé si sus explicaciones serán suficientes para tranquilizar a los barones autonómicos, tanto del PP como alguno del PSOE, preocupados por que los acuerdos con los independentistas generen desigualdades territoriales. ¿Se corre el riesgo de crear asimetrías o se avanzará en un nuevo ‘café para todos’?

Soy consciente de que todo presidente autonómico lo que hace, y es su obligación, es defender lo mejor para el territorio que preside. Junto a ello, hay que entender también que existen las comisiones bilaterales, las comisiones mixtas u órganos como la propia Conferencia de Presidentes, para dirimir, despejar y aclarar cuestiones. Yo tengo que reconocer que en los últimos años, y lo digo también como presidente de una Comunidad Autónoma, hemos ido reduciendo la litigiosidad.

“Soy miembro de un Gobierno que firma acuerdos con distintos partidos políticos y que va a cumplir”

En cualquier caso, hay también mecanismos cuando esa litigiosidad no se termina de despejar, como el propio Tribunal Constitucional, que termina aclarando cuestiones diversas. Pero mi voluntad no va a ser otra que agotar los mecanismos establecidos y poder aclarar todas las divergencias que pueden existir en el ámbito de la relación administrativa entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Puedo asegurar que en eso, porque he estado al otro lado de la mesa, pondré el máximo de mi esfuerzo. Entiendo a los presidentes autonómicos y estoy convencido de que ellos también me van a entender como ministro de Política Territorial. Creo que eso puede ser también algo que los pueda tranquilizar a ellos, como también me tranquiliza a mí.

¿Puede concretar más esos mecanismos?

Hay mecanismos que están establecidos en los propios estatutos de autonomía ante una situación o una competencia que quiere tener una comunidad o la aprobación de un plano legislativo, un decreto ley o una modificación legislativa. Para ello se establecen unos mecanismos que están reglados, que son previos a cualquier contencioso final de carácter administrativo en el Tribunal Constitucional. Tenemos que agotar todas esas vías.

Los presidentes de Comunidades del PP han remitido una petición conjunta para que se reúna la Conferencia de Presidentes de manera inmediata. ¿Cuándo se prevé convocar? ¿Garantiza que se pueda debatir en este foro sobre cómo afectan a las CCAA los acuerdos de investidura y el modelo de financiación?

Paro ello hay órganos que tienen sus especificidades. Por ejemplo, si hablamos de carácter económico, está el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego hay otros, como el de la Conferencia de Presidentes, que es un órgano que tiene ya su recorrido histórico. Tengo que decir, en aras a la verdad, que quien más ha convocado la Conferencia de Presidentes ha sido Pedro Sánchez. Sin ninguna duda. Hicimos muchísimas conferencias, por ejemplo, durante la pandemia, en las que primaba el ponernos de acuerdo; el ayudarse mutuamente los presidentes autonómicos y también los ministros y el presidente de Gobierno de España. Este ente tuvo una modificación reglamentaria reciente, cuando fue precisamente la Conferencia de Presidentes de la Isla de La Palma. Con el espíritu de la isla de La Palma y con la presencia de todos los presidentes autonómicos hubo unanimidad y consenso en caminar para adecuar el reglamento y sus procedimientos, su orden del día, a mecanismos reglados.

También tengo que decir con claridad que ese propio reglamento habla de que la Conferencia de Presidentes tiene su ámbito competencial que son las propias para el Estado y las comunidades autónomas, y que es clave en su propio reglamento un mecanismo de acuerdos. Yo apelo a quienes han presentado ya una voluntad de convocatoria urgente que sea para el consenso y no para el disenso, y que la petición sea para los ámbitos competenciales que tenemos, no para otras cuestiones. Será el presidente del Gobierno, que es el responsable máximo de esa conferencia por parte del Gobierno de España, quien cerrará como proceda su celebración.

Esa reforma reglamentaria a la que hacía referencia también establece que al menos se celebren dos reuniones al año. La última fue en marzo de 2022.

Estoy convencido de que se van a celebrar esas Conferencias de Presidentes muy pronto. Acabamos de constituir el Gobierno, hemos estado en funciones. Cuando el Partido Popular solicita la convocatoria, hay que decir que hemos tenido una investidura fallida, que también ha retrasado la formación del Gobierno. Por eso el máximo responsable de ello es fundamentalmente el Partido Popular. Pero esas conferencias siempre han sido, desde el punto de vista de la colaboración, ejemplares. Se ha convocado a todos los presidentes, nos hemos escuchado, nos hemos ayudado entre todos y, por tanto, pronto se harán.

Hace énfasis en que a la última reunión acudieron todos los presidentes autonómicos. ¿Espera que a la siguiente también lo hagan, incluidos Pere Aragonès e Iñigo Urkullu?

Me gustaría. Lo tengo que decir con claridad. Yo era presidente de Canarias [cuando se celebró la última Conferencia de Presidentes] y agradecí personalmente a todos que vinieran ante una situación de tragedia material tremenda como fue el volcán de la isla de La Palma, y que se lanzara un mensaje institucional unánime de que ahí estaban todos los territorios ante una desgracia que sufría una pequeña isla de una comunidad alejada como era Canarias. Y por tanto, espero, y haré un esfuerzo al respecto, para que puedan estar todos los presidentes en la próxima.

La quita de deuda a Cataluña ha sido criticada por el PP. ¿Cómo puede afectar al resto de CCAA?

Lo primero, desde la rigurosidad. Esto no es una situación que se aprueba, aunque es un acuerdo entre partidos, solo para una comunidad. El acuerdo firmado dice claramente que es extensible a todas las demás comunidades. Y no solamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también con deuda a terceros. Es una medida que beneficia a todos los gobiernos autonómicos. Estamos hablando de acceder a una quita de deuda, que permitirá a cada gobierno autonómico desarrollar esos fondos en aquellos fines que le sean propios. Ante todo lo que se está leyendo y se está informando por distintos órganos, lo más importante es que desde el Ministerio de Hacienda se trasladen en su momento las cantidades y los porcentajes a cada uno de los territorios. Creo que es importante que todos los sectores entiendan que estamos ante una situación que beneficia a todos los territorios sin excepción.

“Fue un acierto tomar la decisión de descentralizar entidades, entes u organismos. Vamos a continuar con ese trabajo”

¿Se mantendrá el plan para descentralizar entes públicos de Madrid?

Fue un acierto tomar la decisión de territorializar y descentralizar entidades, entes u organismos. Y junto a ello, con criterios objetivos y técnicos, decidir cuáles eran las ubicaciones más idóneas para cada área y sede que se quería potenciar. Vamos a continuar con ese trabajo, indudablemente, porque se inició por un gobierno progresista, en los próximos años.

¿Descartando por el momento que se pueda descentralizar algún ente ya existente?

No querría avanzarlo hasta que no vayamos viendo qué entes y en qué medida.

Desde la oposición también se teme que esta legislatura desemboque en un referéndum de independencia en Cataluña.

Ese documento firmado por dos partidos políticos deja bien claro desde el principio que hay cuestiones divergentes. Es un acuerdo en el que tanto Junts como el Partido Socialista también exponen sus puntos de no acuerdo en algunas cuestiones determinadas. Eso también es importante que lo podamos decir. También creo que cualquier alusión que se haga en un acuerdo firmado por parte de partidos, como en este caso Junts, que aluden a la Constitución, es positivo. Positivo porque todo acuerdo que se tome solo tiene cabida dentro del marco de la Constitución del 78.

Con lo cual no es descartable esa vía dentro del artículo 92.

Solo es posible si la Constitución lo permite.

¿Cuándo se pondrá en marcha la comisión bilateral de traspasos con el Gobierno vasco? ¿El Régimen Económico de la Seguridad Social es una de las competencias a transferir?

Son cuestiones que tienen que ver con cada uno de los territorios. En los últimos cuatro años hubo transferencias a distintas comunidades. Sé de lo que hablo porque una de las competencias que se terminó salvando fue la de Costas entre el Gobierno de España y el Gobierno Canarias. Tiene alguna cuestión que no fue acordada, pero se produjo la transferencia y por tanto puede ser incluso mejorado. Y lo vemos ahora con todas las comunidades. Puede haber peticiones que han hecho comunidades diversas y que finalmente ambas partes han tenido que culminar con un documento cediendo uno u otro dentro de lo que es el ámbito de las transferencias. De acuerdo a los informes jurídicos de cada una de las administraciones. Mi labor será culminar los procesos en esas comisiones bilaterales, que son muy importantes y que son órganos básicos.

Ponía énfasis en la Seguridad Social porque el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que sin el traspaso de esta competencia el Gobierno tendrá una vida corta.

Desde el punto de vista institucional, mi labor es la de trabajar para evitar conflictos y buscar puntos en común. Y estoy convencido de que lo mismo opina Ortuzar.

La amnistía parece que acaparará todo el foco en los primeros compases de la legislatura. ¿Comparte la impresión del ministro de Transportes de que no se promovería si no necesitasen los votos de Junts en la investidura?

La política y la historia es cambiante. Hoy tenemos una realidad que nada tiene que ver con la de la Transición y los años posteriores a la recuperación de la democracia. En ese sentido, lo importante es que caminemos en la convivencia y caminemos en la pluralidad de nuestro país. Hoy, los sentimientos independentistas y los conflictos con Cataluña son mucho menores que los que había cuando gobernaba el Partido Popular y creo que eso es un éxito. El éxito de la convivencia, sin ninguna duda. Apelo a que veamos esto con el rigor del presente y, especialmente, mirando hacia el futuro.

“Con la ley de amnistía se va a caminar en una convivencia mucho mejor y el tiempo nos dará la razón”

En estos momentos hay una proposición de ley que ha sido calificada y ahora ya entra el que los distintos partidos políticos hagan sus aportaciones. Y yo soy de los que firmemente está convencido, absolutamente convencido, que la política y la vida es caminar mirando hacia el futuro. No significa dar la espalda al pasado, pero sí hay que superar contiendas, enfrentamiento y ausencia de convivencia para entender la realidad distinta. Lo digo desde Canarias, que yo tengo una manera de hablar distinta a la que tienes tú y una idiosincrasia distinta, pero ambos somos españoles. Entendemos España a nuestra manera, pero formamos parte del mismo país. Con esa ley de amnistía estoy convencido de que se va a caminar en una convivencia mucho mejor y el tiempo dará la razón a lo que estoy afirmando.

Su cartera incluye también las competencias de Memoria Democrática. ¿Tiene previsto acelerar los decretos pendientes para su desarrollo?

Indudablemente, la Ley de Memoria Democrática va a ser impulsada. Durante estos años de recuperación de la democracia hemos ido dando avances y pasos para que sea una ley lo más justa posible para la restitución de una etapa determinada de nuestra historia. Yo soy de los que afirman con contundencia que en un país demócrata, un país libre, que ha recuperado la libertad, no caben los vestigios de la dictadura, de una etapa oscura de nuestro país. No la podemos olvidar para que no se repita, pero fundamentalmente nos tenemos que vanagloriar y enfatizar todo aquello que simbolice el uso de la palabra, el uso de del diálogo, la convivencia pacífica y, por supuesto, no los golpes de Estado, las dictaduras y el totalitarismo.

¿Con lo cual esta legislatura veremos a la Fundación Francisco Franco extinguida?

Esa es la voluntad que se enmarca en lo que es la propia Ley de Memoria Democrática. Lo que no es discutible es que Francisco Franco, durante 40 años, fue quien impuso una dictadura atroz que fue abandonada por todo el ámbito internacional y tenemos que decir las cosas con absoluta claridad.