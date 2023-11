El PSOE ha reaccionado a la manifestación de este sábado en Madrid contra la amnistía en la que han participado Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal argumentando que, en el fondo, la ley que dará carpetazo judicial al ‘procés’ supone una “excusa” para el PP y Vox. “Una vez más, la derecha y la ultraderecha salen a la calle. Una vez más, Feijóo y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía sino porque no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un Gobierno progresista. No aceptan que Sánchez sea el presidente legal, legítimo y democrático de este país”, ha señalado en Derio (Bizkaia) Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados.

Cientos de miles de personas desbordan Madrid en una protesta cívica contra la amnistía: "La resistencia debe continuar" López ha colocado la convocatoria en la plaza de Cibeles dentro de un contexto más amplio: el de las protestas, que suelen derivar en violencia, que desde hace dos semanas tienen lugar frente a la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, así como en los insultos y agresiones que han sufrido varios dirigentes del partido en los últimos días. A su juicio, el PP, que tardó varios días en expresar su condena a estas movilizaciones, muestra un “silencio" que resulta "cómplice y condescendiente" y puede derivar en “complicidad con el fascismo”. "Símbolos nazis" “En estas manifestaciones vemos también otras cosas: hemos visto directamente símbolos nazis, fascistas, ya no solo la bandera española con el aguilucho. Hemos oído gritos en contra de la Constitución, de la Monarquía y de la Policía. No solo se ha insultado a dirigentes socialistas. Se les ha deseado la muerte”, ha continuado. “Hay un silencio estruendoso de la derecha. No se puede ser ni condescendiente ni neutral con este tipo de actuaciones. Cualquier demócrata tiene que condenar estas actitudes cercanas al fascismo, las actuaciones violentas y las amenazas y agresiones que están sufriendo dirigentes y militantes socialistas. Estamos viendo un silencio por parte del PP. ¿Cómo es posible, cuando salen unos militares retirados a pedir un alzamiento contra el presidente legítimamente elegido, que dirigentes del PP miren hacia otro lado? Eso sí es golpismo. La condescendencia acaba siendo cómplice”, ha concluido López. La complicidad de Feijóo con la extrema derecha, sus amenazas, insultos y mensajes de odio son la única amenaza contra nuestra Democracia.



Su aliento a los ultras y su permanente deslegitimación del Gobierno y de la soberanía popular son el auténtico peligro. — Santos Cerdán León (@santicl) 18 de noviembre de 2023 Otros dirigentes socialistas se han manifestado en el mismo sentido. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y rostro de las negociaciones con Junts per Catalunya que desembocaron en la ley de amnistía y la investidura de Sánchez, ha argumentado que el riesgo para el sistema no viene de los pactos con el independentismo, sino de las manifestaciones ultras y la cercanía del PP con Vox. "La complicidad de Feijóo con la extrema derecha, sus amenazas, insultos y mensajes de odio son la única amenaza contra nuestra democracia. Su aliento a los ultras y su permanente deslegitimación del Gobierno y de la soberanía popular son el auténtico peligro", ha escrito Cerdán en la red social X, la antigua Twitter.