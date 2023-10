Paralizan el sistema, roban datos, ponen en riesgo las infraestructuras públicas más sensibles y hacen perder dinero a las empresas privadas. Solo con una pequeña muesca se infiltran en las entrañas de los organismos públicos o privados y lo pueden dejar todo patas arriba, la mayoría de las veces a cambio de dinero. Los cibertaques han crecido en los últimos años, pero en Madrid el porcentaje ha ido 'in crescendo' para incrementarse entre enero y agosto de 2023 hasta un 60% respecto al mismo periodo del año pasado, cebándose con las estructuras madrileñas. Un tercio de todos los ataques que se producen en España tiene su destino en Madrid: de los cerca de 217.000 que se han producido en todo el territorio español, más de 62.000 han ocurrido en Madrid.

Estos últimos datos ofrecidos por la consejera delegada de Madrid Digital, Elena Fernández, se refieren solo a ataques a la ataques a la administración de la Comunidad de Madrid, "sin contar organizaciones públicas que cuentan con servicios TIC propios, fuera de las competencias de Madrid Digital, como el Servicio de Emergencias 112, la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, Metro de Madrid o Canal de Isabel II. La cifra, en cualquier caso, es razón suficiente para que la Comunidad de Madrid ponga en marcha su Agencia de Ciberseguridad, ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, que ha calificado de "escalofriantes" las cifras nacionales y ha informado de que en el consejo de gobierno de este miércoles se ha aprobado la ley para la creación de esta nueva entidad. Ahora comienza la tramitación parlamanteria, pero a diferencia de lo que ocurrió la pasada legislatura, que se quedó empantanada por que Vox rechazó apoyarlo, esta vez el proyecto saldrá adelante sin problemas con la mayoría absoluta del PP.

De momento, la Agencia nace con un presupuesto de 1,5 millones de euros y un equipo de 15 personas, en su mayoría con perfiles tecnológicos. "Así, habrá un consejero delegado y diferentes puestos de consultores en esta materia, ingenieros de desarrollo y de sistemas y puestos administrativos y de gestión. Se dividirán en dos subdirecciones: una de servicios corporativos y otra operativa", explican desde la consejería.

Esta misma semana ha sido atacada en Madrid la sede de una empresa pública, Telemadrid, y ocurrió igual con Air Europa, cuya sede está en Mallorca. Hace escasas semanas otro ciberataque paralizó el Ayuntamiento de Sevilla y varios meses antes el Hospital Clínic de Barcelona, o el Congreso de los Diputados. A pesar de los datos de incremento de intromisiones en Madrid, el consejero de Digitalización afirma que Madrid es una región "bastante segura" pero advierte de que con los hackers profesionales que se encuentran detrás de estos ataques nunca se sabe porque cuentan con preparación y tecnologías muy avanzadas.

La creación de la Agencia de Ciberseguridad que hoy toma otra vez impulso pretende no solo servir para solventar estos ataques una vez que se produzcan sino trabajar principalmente en la prevención. La Agencia será "clave", dice la consejería, para aquellas entidades municipales de menos de 20.000 habitantes "que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus redes y sistemas, desplegando las medidas a seguir. Además, facilitará la conexión con proveedores privados y con aquellos que se relacionen con los servicios públicos a través de medios electrónicos". Igualmente, asesorará a pequeñas y medianas empresas de la región que no tengan infraestructura suficiente para defenderse de los ciberataques.