Villarejo presume de haber informado dónde estaban las urnas cuando el 1-O era un apestado de la Policía, por Ernesto Ekaizer

El excomisario José Manuel Villarejo presumió este lunes, en una entrevista con Jordi Basté en Rac-1, que informó en octubre de 2017 “donde podían estar las urnas [del referéndum del 1-10-2017] pero hicieron caso omiso”, en referencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La aparente noticia, sin pruebas, indicios o algún tipo de respaldo, se da de bruces con la realidad.

Ni el CNI conoció la existencia de las urnas, ni lo más relevante, Villarejo carecía de todo tipo de relación con la Policía Nacional o el CNI ya que en esas fechas era un apestado que dedicaba sus energías a conocer por dónde iban los tiros de una querella criminal que se estaba preparando contra él. Una querella que se presentó el 2 de noviembre de 2017 en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, lo que provocó la detención de Villarejo un día más tarde, el 3 de noviembre, por orden de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cursada directamente a la Policía Nacional sin pasar por el juzgado, y ejecutada por la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Por tanto, Villarejo estaba fuera de juego.

Su otra respuesta fue que el CNI "sabía en todo momento" donde estaban esas urnas. "Yo envié informes dónde podían estar, pero hicieron caso omiso". Inmediatamente Villarejo añadió: "Sabían donde estaban las urnas. Absolutamente". ¿En qué quedamos?

Todo ello aderezado con argumentos de que "el CNI buscaba una voladura controlada" y "la inoperancia de Sanz Roldán [director del CNI], [la vicepresidenta] Soraya Sáenz de Santamaría, y un pretendido "paripé". Villarejo acusa a una de sus bestias negras de la represión, el comisario Florentino Villabona, director adjunto operativo de la Policía en aquellas fechas.

Villarejo había persuadido a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular que el hombre para ese cargo era su amigo el comisario José Luis Oli Olivera, pero Cospedal no lo logró colocarlo.

Villabona declaró en el primer juicio del 'caso Tándem' en el cual Villarejo ha sido condenado a 19 años de prisión. Fue el 22 de abril de 2022. "Villarejo jamás, nunca, participó en la operación de los servicios de información e inteligencia del 1-O". Villabona, que se desplazó a Barcelona el 1-O, añadió: "Yo era responsable del Cuerpo Nacional de Policía y asumo toda la responsabilidad del 1-O en cuanto a los servicios operativos".

La incapacidad e incompetencia del servicio de inteligencia español para rastrear y conocer si habría urnas para realizar el referéndum ha sido uno de los grandes misterios de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy.

Reconocimiento de errores en un Consejo de Ministros

El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, me dijo en una conversación para mi libro 'Catalunya año cero' (Editorial Espasa, 2019) que su intervención en el Consejo de Ministros posterior al 1-O destacó dicho asunto: "Hay que asumir que las cosas se han hecho mal. Dijimos que no iba a haber urnas. Y hubo urnas. Aseguramos que no iba a celebrarse el referéndum. Y se ha celebrado. Dijimos que en todo caso no habría un problema de seguridad. Y la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional y los enfrentamientos con los votantes han dado la vuelta al mundo. Dijimos que íbamos a dominar el relato. Y el relato lo han controlado los independentistas. Se ha hecho muy mal. Y hay que asumirlo".

Para conocer con mayor precisión el asunto era necesario hablar con la personalidad a cargo de toda la operación del 1-O desde el Ministerio del Interior, un hombre que había viajado los días previos a Catalunya para controlar los últimos movimientos.

He aquí la versión que me ofreció - creo que la única vez que ha hablado sin cortapisas- para mi libro 'Cap de turc' (Editorial Ara, 2020) sobre el mayor Josep Lluís Trapero, el 25 de abril de 2020 el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto: "El control de las urnas era un asunto que fue asignado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Todavía hoy no está claro. Parece que se fabricaron en China y la distribución se llevó a cabo mediante el envio de pequeños lotes de cajas por un lado y tapas por el otro. Las plataformas logísticas permiten hoy que el transporte no se haga en cierto número de camiones como en otros tiempos. Todavía no he conseguido que alguno me de una explicación clara de lo que pasó con las urnas. La versión que he escuchado y que me parece más creíble es que miles de voluntarios con instrucciones sencillas recibieron por correo en sus casas las cajas y al vecino le dejabas las tapas. Y el enlace de Omnium Cultural recibe instrucciones de llevarlas tal día a tal sitio. No es tan complejo. Cuántos envíos hace Amazon en un día. Y se podía distribuir en meses. O semanas".

Villarejo ha alardeado, según los audios con algunos de sus interlocutores, sobre el éxito de una de las operaciones que años más tarde sería bautizada como Operación Catalunya: el borrador apócrifo de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de noviembre de 2012. Ese borrador mencionaba cuentas inexistentes de Jordi Pujol i Soley en Suiza y del entonces presidente Artur Mas en Liechtenstein. El 16 de noviembre, nueve días antes de las elecciones autonómicas adelantadas por el president Mas al 25 de noviembre de 2012, Villarejo ordenó disparar lo que llamaba su cañón Bertha, un obús alemán de asedio, o sea, la portada del periódico dirigido por Pedro J. Ramírez, 'El Mundo'.

El 22 de agosto de 2014 en una reunión de despacho que mantuvo Villarejo con el número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado Francisco Martínez, rememoraba la historia del borrador. "Lo que me sabe mal es que todo el mundo se está apuntando el tanto" dice Villarejo. "Todo el mundo", afirma Martínez.

"Yo alucino. Afortunadamente tú y yo tenemos memoria y sabemos cómo se gestó todo…A mediados de mes vinieron a mi casa de Málaga dos amigos del CNI que dijeron estar por allí. Qué envidia la hostia…Paco tu fuiste el responsable de que cambiara España. Eso fue el principio del fin de ellos", evoca el entonces comisario. "Un día me tienes que invitar a tu casa, pero a tomar un whisky", bromea Martínez. "Lo pasamos mal entonces", se lamenta Villarejo. "No me lo cuentes", asiente Martínez.

Hasta tal punto Villarejo lo ha considerado un éxito de su 'know how' que en sus conversaciones con potenciales clientes de su conglomerado Cenyt, situado en aquella época en la Torre Picasso de Madrid, presenta la operación como una de sus hazañas.

En uno de los audios que aporto en mi libro 'Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo' (Editorial Bruguera, junio 2023) salta esa evidencia. Se trata de una comida de trabajo entre Villarejo, su amigo y socio de faenas, Adrián de la Joya y el abogado Manuel Medina, exmiembro del Cuerpo Nacional de Policía y alma mater de uno de los grandes bufetes influyentes de Madrid, Medina Cuadros Abogados.

Fue el 5 de noviembre de 2014, con ocasión de proponer a Medina formar una 'joint venture' --asociación a riesgo compartido-- para cazar a deudores con patrimonios ocultos en paraísos fiscales cuando el todavía comisario en activo explicó:

"El diseño del borrador famoso [el de la UDEF] que hicimos en Catalunya nos costó seis meses de trabajo y yo directamente despachaba arriba del todo porque claro trataba de salvar el tema de Catalunya. Acuérdate la que se lío con las elecciones [25 de noviembre de 2012]. Que si el borrador, que quién lo ha escrito. Hubo como siempre algún gilipollas, Villarejo, mmm, siempre hay un tonto, pero, bueno, afortunadamente, salvo algún medio catalán. Es lo que hay que hacer: no existir". Medina asintió: "No existir".

Ahora en su nueva aparición, resulta que Villarejo insinúa que solo se ocupó de Pujol. Ante un Mas vis a vis, el excomisario, que le llamó en todo momento “president”, hasta se puso “a su disposición” cuando su víctima abandonó el estudio.