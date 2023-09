El 'president' Pere Aragonès replicó este martes a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, quien, en la manifestación con motivo de la Diada de este 2023, exigió “independencia o elecciones”. El jefe del Govern señaló, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que “ahora mismo, una declaración unilateral de independencia (DUI) no serviría de nada. Porque no se trata de proclamarla, de salir 15 veces al balcón de la plaza de Sant Jaume, sino de hacerla efectiva”. Y eso significa “reconocimiento internacional que siempre viene de la mano de que haya habido un acuerdo con el Estado precedente. En las últimas décadas solo Blangladesh ha entrado en la ONUI tras haber roto unilateralmente con Pakistán”, sentenció.

Se mostró desafiante ante la ‘amenaza’ de Feliu de crear una cuarta candidatura independentista que defienda la DUI inmediata. “No sé si es lo que más le conviene al movimiento independentista, pero en cualquier caso, adelante. Los votos no son de nadie. Y al menos serviría para ver qué apoyo popular tiene cada opción”, espetó. "La independencia no se hace solo deseándola mucho", añadió.

Y hubo contrarréplica. De Feliu, en Ràdio 4: "Deseándola cero tampoco se hace la independencia", respondió, y acusó tanto a ERC como a Junts de no tener "un plan claro para hacer la independencia en Catalunya". La presidenta de la ANC rechazó una hipotética "operación de perdón" o un "indulto 2.0" para los encausados del 'procés' si es "a cambio de que no se haga ningún tipo de declaración de independencia de Catalunya".

Interlocución en equipo

El ‘president’ aseveró que no mantiene contacto con Pedro Sánchez, aunque sí sus equipos. La interlocución con el Gobierno la mantiene, sobre todo, a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque dejó claro que la negociación para la investidura del candidato socialista corresponde a los grupos parlamentarios.

"En cualquier caso es a Sánchez a quien le corresponde buscar los votos que precisa. De momento, ya sabe nuestras reivindicaciones: amnistía, avanzar en el derecho a la autodeterminación y medidas para el bienestar de los catalanes, como la corrección del déficit fiscal y el traspaso de Rodalies. Aun quedan varias semanas por delante de negociación", adujo.

Acerca del primer punto señaló que “estamos abordando la ley de amnistía a partir de la propuesta que se presentó en el Congreso hace un año y medio". "La amnistía debe de ser el punto de salida de una negociación sobre el derecho a la autodeterminación en mayor pie de igualdad entre las partes", desarrolló el 'president', que fue muy contundente sobre el perímetro que debe abarcar esta ley de perdón, especialmente, en lo que al debate sobre si la presidenta de Junts, Laura Borràs, se verá o no beneficiada por ello.

“La amnistía va sobre hechos, no sobre personas. Y Borràs ha sido condenada por corrupción y la amnistía no puede cubrir casos de corrupción que nada tienen que ver con el 1-O o el 9-N. Nada que ver con la defensa del derecho al voto de los catalanes. No tiene nada que ver”, afirmó cuando se le planteó si debería ser incluida en la lista de posibles beneficiados y que, según Òmnium Cultural, se eleva a 1.432 personas.

"Si mezclamos la amnistía de la gente que se movilizó el 1-O y también en 2019, cuando se hizo pública la sentencia del juicio por el referéndum con otras causas, haremos un flaco favor al movimiento independentista", sentenció.

"Condenado" a entenderse con Junts

Eso sí, celebró que, con el giro negociador de Junts con respecto al Estado, “ahora, hay coincidencia estratégica entre ERC" y los posconvergentes, dijo, lo que le hace pensar que "estamos condenados a entendernos". "Ahora hay coincidencia en el objetivo, amnistía y autodeterminación, y también en la herramienta para llegar a él, la negociación. Tenemos que dejar de mirar por el retrovisor", apuntó en referencia a las acusaciones encadenadas entre ambas fuerzas: "Tenemos una oportunidad".

Sobre la estabilidad de su Executiu, y la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos, Aragonès quiso separar un eventual apoyo del PSC a las cuentas de 2024 de la negociación de la investidura. "Si elegimos a Sánchez será porque se ha avanzado en cuanto a la amnistía y el referéndum, no porque el PSC apruebe los presupuestos de la Generalitat", aclaró.