El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este martes con dureza la reunión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresident Carles Puigdemont, así como la posibilidad de que haya una amnistía, y ha afirmado que no le gusta la mayoría progresista que intenta Pedro Sánchez para ser investido.

González ha mostrado ese rechazo en una entrevista en Onda Cero en la que ha reconocido que en las últimas elecciones generales le costó más votar al PSOE y que, tras ellas, está más preocupado que antes por la situación política en España.

Al preguntarle si comparte el proyecto de país que pretende Sánchez acordando con otras formaciones, ha dicho que lo que le gustaría es verlo. "Pero obviamente, el proyecto o lo que parece el proyecto de una mayoría progresista que se dice, no me gusta", ha recalcado para precisar a continuación que no quiere hablar del "proyecto Frankenstein" que decía Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero ha insistido en que siente "orfandad" y se ha mostrado convencido de que así se sienten también muchos españoles.

Ha reprochado a Yolanda Díaz que fuera a ver "con reverencia" y "como si fuera al rey Midas" a Puigdemont, en la sede del Parlamento Europeo, diciendo que no representa al Gobierno y sin saber si tiene algún encargo. "Si no va como vicepresidenta, pues que deje de serlo durante un rato diciendo que ahora no me dedico a esto, que es un empleo precario, y estoy en funciones de facilitadora de Puigdemont", ha ironizado González como lo ha hecho también al preguntarse si ha ido "en nombre de Sumar o de restar" y al señalar que si ha viajado solo por su cuenta para verse con un "prófugo de la Justicia, "que se lo pague".

Ante el hecho de que se reúna con Puigdemont y no lo haga con Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "para lo que representa ella", es más lógico que se vea con el expresident que con el líder del PP porque éste "le ha ganado todas elecciones en Galicia".

Una posible amnistía

En su análisis de la situación, ha advertido de que si hay una amnistía eso supone reconocer que los dirigentes del procés hicieron lo correcto, que el "sistema represor" les culpó injustamente, que ellos fueron las víctimas y que, por tanto, pueden volver a hacerlo. "A más a más, tengo derecho a autodeterminarme y a poner en cuestión la integridad territorial de España", ha añadido antes de preguntarse: "¿una democracia avanzada de verdad puede reconocer que es la responsable de los que rompieron todo el 6 y 7 de septiembre de 2007?".

Se ha referido también a los indultos a los dirigentes del procés para insistir en su desacuerdo y recalcar que para que se concedan, el indultado debe reconocer que no volvería a cometer el hecho por el que fue condenado, algo que recuerda que no ha ocurrido sino que, por el contrario, insisten en volver a hacerlo y además, ahora, con fundamentos legales.

El expresidente, que ha dicho que siente la responsabilidad de exponer su opinión pese a que desde su propio partido se le ha mandado callar, ha recordado las palabras de Sánchez en las que ha asegurado que todo se hará en el marco de la Constitución para subrayar que en ese marco no caben ni la amnistía ni la autodeterminación. A su juicio, sí hay que superar el procés, pero para atraer a todos a un debate dentro de la Constitución.

Críticas al PP

González también ha criticado que el PP "haga perder el tiempo" con el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se hayan equivocado tras las elecciones municipales y autonómicas "y se hayan creído lo que no era" y no hayan aclarado nunca la posición con Vox.

El exjefe del Ejecutivo ha lamentado que se estén poniendo en riesgo los cimientos de la convivencia y se esté erosionando el pacto constitucional, algo que ha atribuido al movimiento del 15M pese a que crea que sus representantes políticos (Podemos) "subieron como cohetes y han caído como plomos".

También ha mostrado su rechazo a que las minorías políticas tengan más capacidad de decisión cuantos más votos pierden y a que ya parezca que no tiene importancia conceder la amnistía o la autodeterminación.