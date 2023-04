Patricia Guasp: "PSOE y Podemos no quieren mujeres libres, sino homogéneas"

La coordinadora autonómica de CS, María José Ros, recibe este sábado el apoyo de su portavoz nacional, Patricia Guasp, en su presentación como candidata en un acto en Santiago de la Ribera. Ciudadanos es el único partido que apuesta por una reforma radical del sistema de pensiones y por una legislación sobre la gestación subrogada, tema de moda gracias a Ana Obregón.

Han vuelto a registrar en el Congreso una proposición de ley sobre gestación subrogada.

Sí, es una propuesta mejorada de la que ya presentamos en 2017 y 2019. Queremos que haya una regulación y no esté prohibida en España. La subrogada ha de ser altruista, que no esté supeditada a un intercambio económico. Además, proponemos que la edad mínima de la gestante sea de 25 años y que la máxima de la progenitora sea de 45. Con nuestra ley aquí en España, Ana Obregón no podría haber sido madre por gestación subrogada.

PSOE y Podemos creen que la gestación subrogada es violencia contra la mujer.

Como mujer me ofende el ex ceso de sesgo ideológico que tiene la izquierda en este ámbito. No quieren mujeres libres, sino homogéneas. Nos colectivizan. Les parece mal que cualquier mujer pueda elegir libremente dedicarse a la prostitución o gestar a un bebé para dárselo a una familia que no puede tener hijos. Tengo una amiga que ha tenido cáncer de ovarios, no puede tener hijos y esta es una opción.

Me resulta difícil de entender que haya mujeres dispuestas a pasar por un embarazo de un hijo que no es suyo sin esperar nada a cambio.

¿Quiénes somos nosotros para decidir este tipo de cosas? Sigo mucho a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que dice, también sobre el aborto, que nadie puede imponer su moralidad a otra persona. Las administraciones no tienen por qué regular la libertad de las personas. Aunque ha de haber límites, evidentemente.

El PP ahora parece que podría subirse al carro.

Da bandazos todo el día. Ya no sé si habla el PP de Cuca Gamarra, el de Borja Sémper, el de Alberto Núñez Feijóo... Para el Partido Popular nunca es el momento para nada, ni para reformar la Ley Electoral, ni para revisar el ‘cuponazo’ vasco ni para no revalorizar las pensiones. Solo tendremos futuro con un modelo de reformas que PP y PSOE no van a poner en marcha.

Ustedes estuvieron muy en contra de la subida de las pensiones con el IPC. Es una postura muy impopular.

Les decimos la verdad a los españoles, y es que el sistema de pensiones está quebrado. Les han subido un 8,5% a todos los pensionistas, a los que cobraban 700 y a los de 3.000. En la mayoría de países europeos, estas prestaciones están indexadas a otro índice, que es el del coste real de vida, o al que pedimos nosotros, a la subida de la media de los salarios. No puede ser que, en veinte años, hayan subido en España un 7% las nóminas y las pensiones, un 40%.

Y la reforma del ministro Escrivá no viene a resolver nada, según usted.

Es un parche que me parece una aberración porque consolida este atraco a los jóvenes, a los autónomos y a los trabajadores de clases medias, que son los que soportamos el sistema de pensiones y el Estado del Bienestar. Se han cargado el principio contributivo de las pensiones. Están tirando de deuda y de los Presupuestos Generales del Estado. A mí, que tengo dos hijos, hay un dato queme horroriza: cada niño que nace en nuestro país tiene una deuda de 30.000 euros.

Cualquier solución seguro que será dolorosa.

Doloroso es lo que ha hecho el Gobierno. Todos tendremos que cotizar más para aportarle a las pensiones, al tiempo que sigue aumentando la deuda pública. Y lo peor es que, aún así, nadie garantiza que los jóvenes o gente como yo vayamos a cobrar una pensión. Hay que garantizar la sostenibilidad financiera, pero al PP el PSOE solo les interesa garantizar la alternancia política.

¿Qué proponen?

Hay que volver a hacer este sistema contributivo pero, sobre todo, tiene que haber políticas importantes para impulsar la natalidad. Hablo de medidas de alivio fiscal, pero también de conciliación. Sin niños no hay futuro en ningún país. La mitad de nuestro presupuesto se destina a pagar deudas y pensiones.

Viene a apoyar a María José Ros este fin de semana. Tienen en común que ninguna parece que lo vaya a tener fácil.

María José es una gran compañera por la que tengo un profundo respeto profesional y personal. Estamos convencidos de que Murcia es una de las comunidades en la que vamos a ser decisivos en el próximo Gobierno autonómico.

Pues esta legislatura se ha cebado con Ciudadanos aquí.

Totalmente. Ha sido muy dura y quiero agradecer el trabajo que han hecho los diputados de CS en la Asamblea Regional.

¿Y están seguros de que remontarán?

Si no, no estaríamos tan ilusionados con este proyecto. Si no fuese por Ciudadanos, nadie le estaría hablando de tú a tú a los ciudadanos. Intentamos poner soluciones a sus problemas reales y no añadir problemas, como hacen los demás partidos. La Región de Murcia merece una alternativa a ese Partido Popular que lleva tantos años gobernando y que siempre ha estado inmerso en casos de corruptelas. Ya hemos visto a un expresidente condenado, al que obligamos a irse. Y en San Javier, precisamente, vamos a denunciar hoy la situación del Mar Menor y la falta de actuación por parte del Gobierno del PP.

Un PP que sigue fichando gente de Cs.

Ha sido una OPA hostil. Para mí, el transfuguismo es una forma de corrupción política. Espero que los murcianos vean que no se puede confiar en personas que se apoyan en la corrupción. Prefiero pensar en los que se quedan, que son unos valientes.

Fran Hervías ha sacado libro. Muy crítico con su expartido.

No voy a opinar. La trayectoria de las personas y sus hechos hablan más de uno que lo que pueda escribir en un libro.