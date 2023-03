La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprovechado su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Justicia para dar cuenta del cumplimiento de sus compromisos ministeriales para cargar contra el PP por no haber aclarado qué posición adoptarán en la moción de censura de Vox, que se debatirá la próxima semana, y, fundamentalmente, por incumplir la Constitución con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva 1.562 días con el mandato caducado.

Llop, que destacó que se han cumplido dos tercios de sus compromisos y el tercio restante está en trámite, aseguró que si se pretende esperar algo del principal partido de la oposición, sin saber si son "leales de esa derecha más extrema", "la espera puede ser muy larga". Recordó que la no renovación del órgano de gobierno de los jueces es "únicamente responsabilidad del grupo parlamentario popular", porque es necesaria la mayoría de tres quintos para poder nombrar a los nuevos vocales.

Exigió al PP regresar "al consenso inconstitucional", porque "el debate ya no es solo la no renovación del CGPJ, sino el respeto a la Constitución", y se preguntó si el PP respeta la separación de poderes o a los candidatos que llevan esperando desde 2018, su designación, que han podido dejar de querer incorporarse al Consejo o hasta han fallecido.

Subida del 14.6%

La ministra, a continuación, fue desgranando los avances de su ministerio, sin omitir la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, con los que dijo haber mantenido más de 30 reuniones con sus representantes. Aseguró que "todo el mundo está en su derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo si considera que sus condiciones de trabajo no son adecuadas, pero quizás tengan que explicar qué no es adecuado de una subida salarial de un 14,76%". La ministra quiso incidir en que "las propuestas maximalistas, como las que suponen un incremento de 1.000 euros por nómina no suponen la base para un entendimiento mínimo".