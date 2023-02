El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tardado solo un mes en aprobar el nuevo incentivo fiscal para inversores que anunció Isabel Díaz Ayuso en un encuentro con inversores internacionales. El proyecto de ley aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno prevé una deducción del 20% de la inversión realizada en la cuota autonómica del IRPF "en todo tipo de activos" en los seis años siguientes.

Cuando el 12 de enero Ayuso realizó el anunció quiso dejar claro que había sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien le había llevado a idear esta iniciativa, ya que el objetivo es "que actúe como contrapeso" al llamado impuesto de solidaridad aprobado unas semanas antes por el Congreso, que pretende anular la bonificación del impuesto de patrimonio que se venía aplicando en Madrid, y que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo regional.

Según ha explicado tras la reunión del Consejo el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para beneficiarse de esa deducción la cuantía no será un condicionante, no habrá un "mínimo" ni un "tope" de la inversión, pero sí que quienes lo realicen no hayan vivido en Madrid en los cinco años anteriores y fijen ahora su residencia en la región. Con esa falta de límites, el mensaje de la Comunidad es que el incentivo fiscal "no está dirigido a grandes fortunas", en palabras del consejero.

Una vez aprobado el proyecto, Lasquetty ha añadido que podrán beneficiarse de este incentivo aquellos que hayan realizado sus inversiones "en el año en que la persona fije su residencia en Madrid" o también en el "año anterior o el siguiente para tratar de abarcar todos los supuestos de potenciales inversiones o las reales". Según la proyección realizada por su consejería, con esta iniciativa la Comunidad afirma que por cada mil millones se podrán crear hasta 13.000 empleos y generar ingresos vía impuestos de hasta 125 millones de euros.

El proyecto de ley pasará ahora a la Asamblea de Madrid, donde será tramitado por lectura única, según ha explicado Lasquetty, para que pueda ser aprobado en las próximas semanas antes de que finalice la legislatura.