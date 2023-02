El PP podría ser decisivo para sacar adelante la modificación de la ley del sólo sí es sí que finalmente ha registrado el PSOE en solitario ante la incapacidad de los dos socios de la coalición para llegar a un acuerdo. Alberto Núñez Feijóo viene diciendo desde hace semanas que pondría los votos de su formación a disposición de cambiar la norma “y modificar la chapuza”. El portavoz del comité electoral, Borja Sémper, confirmó que así será este lunes tras la reunión del comité de dirección y a pesar de que un poco antes el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó que “con el PP no tienen nada que negociar”.

“Nuestras condiciones son que se modifique la ley. Vamos a estudiar la propuesta pero si plantea lo que decía Justicia, nos parecerá bien. No pedimos reuniones, ni sentarnos, ni un café. El PP no va a ser el problema para reformar esta ley”, zanjó el dirigente vasco. “El problema lo van a tener en el seno del Gobierno y lo tendrán que resolver”, dijo, en clara alusión al momento delicado por el que atraviesa en este momento la coalición con el Ministerio de Igualdad enrocado en su posición.

También Feijóo, que presidió una reunión de los grupos parlamentarios sin hacerla pública, dijo a la salida que "siempre intenta mantener lo que dice" en clara alusión al ofrecimiento que ya hizo de sus votos.

El PP registró hace semanas su propia propuesta para modificar la ley de libertad sexual que, en realidad, es muy similar a lo que pide el PSOE. La clave es volver a la horquilla de penas que existían en el Código Penal antes de la reforma y evitar que sean más bajas como está ocurriendo ahora.

Como ya hicieron muchos dirigentes del PP durante la intermunicipal en Valencia (desde Mariano Rajoy al propio Feijóo), Sémper volvió a reprochar al Gobierno "haber aprobado la ley conociendo las deficiencias técnicas que tenía". No solo por los informes de los órganos que ya se pronunciaron entonces (como el CGPJ), sino por las recientes palabras de la que entonces era la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que en la Cadena SER habló de las "objeciones" que tanto ella como el ministro de Justicia hicieron sin poder controlar el segundo borrador de la ley, dada la insistencia del Ministerio de Igualdad.

Esas declaraciones son para la dirección nacional del PP "gravísimas" porque ponen de manifiesto que el Gobierno sabía que se producirían rebajas en las penas a agresores sexuales y aún así siguió adelante. Ya ha habido más de 400 rebajas a condenados.

Fuentes del partido no esconden que la situación desencadenada en el Gobierno es muy beneficiosa para el primer partido de la oposición. Primero, porque se puede dar la circunstancia de que finalmente la ley quede modificada gracias a los votos del PP. Y, segundo, porque la reforma del PSOE coincide prácticamente con sus demandas, por lo que no ven un coste en su apoyo. Además, en la dirección no esconden que tampoco les perjudican las declaraciones de López contra ellos: "Siguen instalados en la soberbia, ellos sabrán", zanjan.