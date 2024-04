La fiduciaria García Paesa echa un capote a Zaplana: "Su nombre nunca fue mencionado. Jamás"

La abogada y fiduciaria de las empresas creadas por los Cotino en Luxemburgo, Beatriz García Paesa, sobrina deFrancisco Paesa, el espía que engañó a Luis Roldán, ha echado hoy capote a la defensa de Eduardo Zaplana al declarar que "su nombre nunca fue mencionado jamás".

En respuesta al abogado del expresidente de la Generalitat que se juzga en el caso Erial, la abogada Beatriz García Paesa, ha declarado que "yo al señor Zaplana no lo conozco. Nadie me habló de él. Para mí forma parte del mundo político español, pero no tengo ni idea".

García Paesa sí ha confirmado que las mercantiles Imison International y Fenix Investments se crean en 2001 por parte de los Cotino, con los 640.000 euros que transportó Juan Cotino en persona hasta Luxemburgo. La gestora confirmó que en 2005 las empresas se transfieren a Juan Francisco García Gómez y Joaquín Barceló, jefe de gabinete y amigo de Eduardo Zaplana.

Pero García Paesa ha señalado al respecto que el nombre del exministro de Trabajo "su nombre nunca fue mencionado jamás por ningún interviniente". Incluso cuando entró en escena el fiduciario Fernando Belhot para gestionar el patrimonio que quedaba en Imison International. Las respuestas de García Paesa han supuesto un balón de oxígeno para Zaplana: "Jamás le dije a Belhot que los fondos eran de Zaplana".

