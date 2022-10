Salvador Illa: "Sánchez cumplirá con el compromiso de reformar la sedición"

Se cierra una semana en la que el Gobierno de Pere Aragonès ha constatado su soledad en el Parlamento de Cataluña y en la que, en plena ofensiva del arco parlamentario, el jefe de la oposición, Salvador Illa, se ha ofrecido una vez más para aprobar los presupuestos de la Generalitat. La nueva etapa está marcada por las cuentas en las tres instituciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) y por una nueva cita de la mesa de diálogo, antes de final de año, con el reto de reformar el Código Penal para suavizar el delito de sedición. El líder del PSC sostiene que las dos carpetas se tienen que cumplir, pero pide a Aragonès que no supedite la una a la otra.

Todavía no se ha reunido con Aragonès. ¿Le preocupa que se haya citado con otros grupos, por ejemplo, los 'comuns', antes que con el suyo?

Tiene todo el derecho a reunirse con quien crea conveniente y en el orden que considere. Tengo prevista la reunión con él a finales de la semana que viene. La situación exige más diálogo. He demostrado en todo momento predisposición a dialogar y contribuir a que el país avance. A Cataluña le conviene tener unos presupuestos. Mi predisposición va en serio, no es una posición retórica ni estética.

¿El Govern puede llegar hasta las elecciones municipales sin el apoyo del PSC?

Plantearse las cosas con horizontes electorales ya implica una mentalidad de preocuparse más de las elecciones que de lo que tiene que hacer el Govern, que es preocuparse por la situación que se vive en Cataluña. Tiene la obligación de tener aprobados unos presupuestos el 1 de enero de 2023. Esto quiere decir poner 3.098 millones de euros más a disposición de los catalanes. Los otros planteamientos, ni los entiendo ni los suscribo.

No tengo en mente ahora una moción de censura

Está ofreciendo esta mano tendida y, a la vez, dice que quiere ser la alternativa. ¿Por qué no plantea una moción de censura?

Vivimos en un momento muy excepcional y delicado. Tenemos que centrar nuestra energía en resolver los problemas de los ciudadanos. Pero esto no me impide hacer lo que entiendo que es mi deber como jefe de la oposición, que es plantear la alternativa a un esquema de gobierno que no funciona. No tengo prisa.

¿Contempla presentar una moción de censura si no hay presupuestos en Cataluña?

Esto no lo tengo en mente ahora. Tampoco un planteamiento que pase por que Cataluña no tenga presupuestos. Estoy un poco desconcertado por esta posición ambigua de ERC, esta poca claridad y pasividad de Aragonès, de no poder abordar la negociación con quien le tiende la mano. Me tiene muy preocupado y un poco triste. Cataluña no merece esto.

¿Qué espera que haga entonces Aragonès?

Hay que ordenar políticamente Cataluña. Hemos tenido un Govern de pelea constante, ahora tenemos el Govern más débil de la historia. Nadie sabe decir qué ha hecho el Govern Aragonès. Ordenar políticamente Cataluña quiere decir que las instituciones funcionen a pleno rendimiento porque tenemos una presidencia interina en el Parlament y un comisario interino en los Mossos.

¿Esto quiere decir que unas elecciones desordenarían todavía más?

Quiere decir que la administración de los resultados electorales se ha hecho pésimamente por parte de los que llegaron a un acuerdo de investidura. Los grupos le han dicho a Aragonès que no se fían de él porque no respeta los acuerdos.

¿Cree que ERC puede apostar por una prórroga en Cataluña para tener más fuerza negociadora en Madrid, respecto a los Presupuestos Generales del Estado?

Los ciudadanos merecen un presupuesto en todas partes. Mi formación política, donde está en posición de gobierno, se esfuerza en recabar los apoyos necesarios. Y donde no estamos en el gobierno, de momento, tendemos la mano. Pero es que aquí se nos dice que no quieren hablar. Yo lo lamento. Una prórroga presupuestaria es un fracaso del Govern Aragonès.

Hay que ordenar políticamente Cataluña. Hemos tenido un Govern de pelea constante y ahora tenemos el Govern más débil de la historia

¿Lo ideal sería presupuestos a tres bandas -Barcelona, Generalitat y Gobierno-?

En todas partes. Entiendo que donde no haya apoyos se abran procesos de negociación. Pero soy muy poco partidario de mezclar libretas, aquí no lo haré.

¿Le duele que, pese a reiterar su mano tendida, ERC no le levante el veto?

Me entristece mucho por Cataluña y, en algún momento, incluso siento indignación porque veo que es muy injusto y equivocado y no entiendo por qué no podemos negociar.

¿Cuenta con que ERC aprobará los Presupuestos Generales del Estado?

Sería una irresponsabilidad dejar sin presupuestos al Gobierno de España, al Govern de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona, y a cualquier otro.

¿Lo facilita que no haya presentado una enmienda a la totalidad?

Es una noticia positiva. Agradezco el gesto de ERC y de otros partidos que, como el PDECat, no han presentado enmienda.

¿Tiene este gesto algo que ver con la mesa de diálogo?

Tiene que ver con que los presupuestos van en la dirección correcta, con políticas orientadas a proteger la población. Además, se podrán mejorar durante la tramitación.

¿Cómo se compatibiliza el decir que no hay "represión" sobre el independentismo con defender al mismo tiempo la "desjudicialización"?

En Cataluña ha habido una aplicación del Estado de Derecho. Lo que se acordó en la mesa entre gobiernos es que la política vuelva a hacer política para resolver conflictos políticos. Esto no es ni enmendar la acción de la Justicia ni negar el papel que tiene en una democracia.

¿Llegará la reforma del delito de sedición antes de finalizar el año?

Es un compromiso del presidente del Gobierno. La legislatura en España no se ha acabado y el presidente cumple sus compromisos y no tengo ninguna duda que cumplirá. Se trata de un medida que es acertada y que va en la dirección correcta.

¿Esa reforma debería tener efectos retroactivos para los indultados?

No entraré en detalles sobre cómo debería ser. Será una decisión que deberá tomar el Congreso, no el Consejo de Ministros o el Gobierno.

Ahora que hay un Govern monocolor de ERC, ¿es el momento de convocar la mesa de diálogo?

Sí, sí. Pero también hay que convocar más que nunca la mesa de partidos catalanes, que ERC está incumpliendo desde enero de 2020.

¿Pide o no la dimisión del 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena?

Yo creo que debe dimitir. El señor Elena ha quedado desautorizado y creo que está haciendo un mal trabajo. Me hubiera gustado que se quedara el comisario Estela y se hubiera ido el ‘conseller’ Elena.

Denuncia "injerencias políticas" en los Mossos. ¿El modelo policial no debe ser decidido desde la Generalitat?

El Govern debe aprobar el plan general de seguridad de Cataluña, que no lo hace desde 2019. El modelo policial no se fija nombrando a comisarios. Basta de tomaduras de pelo. Si el ‘conseller’ tiene que cesar al comisario jefe que escogió utilizando una coartada tan burda como es la feminización del cuerpo, para mí queda inhabilitado para gobernar.

Elena debe dimitir, utiliza la feminización como coartada

¿Qué le parece el impuesto de solidaridad que reclaman los ‘comuns’ para las rentas de más de 175.000 euros?

En principio soy partidario de no alterar la fiscalidad en Cataluña ni de una manera ni de otra, pero quiero ser prudente y conocer los números, que todavía no conocemos.

Antes del inicio del curso político apuntó que había mecanismos, el artículo 180, para intentar forzar el relevo de Laura Borràs y acabar con la interinidad en el Parlament. ¿Cómo está esta situación?

Una vez más, una pelea entre dos formaciones políticas provoca que haya una presidencia sin plenitud de funciones. En su día dije que esto se tenía que resolver y puse a disposición los votos de mi grupo para resolverlo sin pedir nada. Pero esto está enquistado.

Da la impresión de que no hay nada que hacer.

Por eso estoy triste y, a veces, un punto indignado. Pero soy muy consciente de la fuerza parlamentaria que tengo. Reitero mi ofrecimiento, estoy haciendo un ejercicio de generosidad.

¿Qué nivel de rechazo está usted dispuesto a aceptar?

Al final, en una democracia, la ciudadanía tiene la última palabra. Me muevo, me reúno mucho, estoy haciendo una ronda de contactos para explicarnos y escuchar las opiniones y sensibilidades de diferentes ámbitos de la sociedad catalana. Se tiene que ordenar el país o bien que haya un cambio de actitud de algunos actores políticos.

¿No le preocupa que le acusen de inacción si espera que el desbloqueo llegue por parte de quien gobierna?

Hemos desbloqueado 112 cargos institucionales y hemos hecho un acuerdo para las lenguas oficiales, no se nos puede decir que tenemos una actitud de bloqueo. Yo no rescataré al señor Aragonès, trabajo para rescatar a Cataluña. Más no puedo hacer. Si más adelante se plantean escenarios diferentes, los evaluaremos.