Joan Baldoví: "Yolanda Díaz sí genera ilusión, pero de una alianza con Podemos ya salimos escaldados"

¿Asume Compromís que Oltra no será la candidata en la Comunidad Valenciana?

Rotundamente no. Compromís desea y espera que su caso se resuelva pronto y que la Justicia sea rápida en una causa manifiestamente injusta contra una persona que lo ha dado todo por los valencianos.

Si llega a tiempo, ¿Joan Baldoví se apartará?

Serían las direcciones de los partidos las que determinarían qué es mejor para la coalición y para el proyecto. Las personas siempre tenemos que estar al servicio del proyecto. Haría aquello que se considere más útil. Uno tiene que estar siempre con lo que decida la mayoría.

Explique algo que solo pasa en Compromís. ¿Por qué una parte de la coalición desluce su anuncio y lo critica por prematuro?

Compromís no es un partido, es una coalición. Y los tiempos y las opiniones a veces no coinciden. Pero siempre coincidimos en que al final acabamos arreglando nuestra casa. Estoy seguro de que volverá a pasar de nuevo. Puede haber salido alguna opinión que considere que este no era el momento, pero mi partido (Més) sí lo considera oportuno. Esta es una semana en la que se decidirán candidatos de PP y PSPV y Compromís tiene que estar ahí.

¿Pero transmite sensación de pelea interna?

Bueno, la sangre no va a llegar al río. Todo ha sido comedido y con mi mujer he discutido lo que no está escrito y llevamos 40 años juntos. En una coalición hay desavenencias y opiniones diversas, pero al final siempre está el interés superior por encima de pequeñas diferencias. Las veo normales, legitimas y razonables. No me molestan, al contrario.

¿Tendrá rival en las primarias? Aitana Mas amaga con presentarse.

Aitana será lo que quiera ser. Nuestros candidatos se eligen en primarias. Conocí a Aitana en 2011, hicimos campaña juntos y esta vez estoy seguro que volveremos a hacer una buena campaña juntos.

¿Ha elegido esta semana para el anuncio porque Ximo Puig ocupaba el foco?

Estaba pensado desde hace tiempo. Pensamos que octubre es un mes simbólicamente importante para los valencianos y hacerlo ahora nos hacía entrar en octubre con potencia. No hemos pensado en nada más. Por mi madre que no ha habido nada más.

¿Qué piensa de la polvareda en torno al anuncio fiscal de Puig?

Estoy muy de acuerdo en que haya rebajas a la gente que peor lo pasa, pero tenemos que mantener la recaudación fiscal para pagar los servicios públicos que es lo que garantiza que todo el mundo tenga oportunidades. Los que más tienen deben hacer un esfuerzo, pero lo que sale se tiene que compensar y ante algunas declaraciones de algunas patronales pienso que lo moralmente aceptable, lo cristianamente aceptable es que quien más tiene contribuya y ayude al que menos. Pero insisto no debemos perder recursos fiscales. Y para ir a negociar recursos a Madrid necesitamos estar cargados de razón y decir que somos responsables fiscalmente en nuestro territorio.

¿Una reforma que sea neutra?

Lo que ha hecho la ministra Montero, exenciones por abajo, pero compensando con el impuesto a los que más tienen y ya estaba bien que comenzáramos por ahí. Que los que más tienen contribuyan al estado del Bienestar es lo más progresista que hay y es lo que pedimos en Compromís.

Pide un gobierno de coalición más valiente en la Comunidad Valenciana. ¿No lo es el actual?

Hace falta ser más reivindicativo ante Madrid. Tenemos que apretar más en las deficiencias que son de ley. Se ha sido poco reivindicativo. Debemos serlo más.

¿En la financiación o en otros ámbitos?

En la financiación y en la ejecución de las inversiones que es otra de las asignaturas pendientes. Hemos conseguido más recursos, nos acercamos a lo que marca el Estatut, pero la ejecución de las inversiones deja mucho que desear.