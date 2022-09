El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al PSOE de "montar un follón" a raíz de la decisión de Juanma Moreno de eliminar en Andalucía el impuesto de patrimonio cuando el propio Gobierno socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió en 2007. Dicho esto, ha recalcado que el objetivo debe ser acabar con la pobreza y ha afirmado que él no conoce "ningún país que persiga la riqueza", un día después del anuncio del Gobierno de que habrá un impuesto a las grandes fortunas.

En la inauguración de la tercera edición de TALEÑT, Feijóo ha asegurado que no es "inteligente" que se "criminalice" a las empresas porque no son solo sus propietarios, sino "el conjunto de la plantilla que las forman". Tras resaltar que las empresas deben ser "claves" para la recuperación, ha señalado que él no conoce ningún país al que le vaya bien si a sus empresas no les va bien.

"No conozco a ningún país que persiga la riqueza porque lo que hay que perseguir es la eliminación de la pobreza", ha enfatizado, para añadir que las empresas "deben arrimar el hombro" y que es "a través de los sistemas fiscales" como "se reparte la riqueza en el país".

Elevada inflación y deuda pública

Tras poner el acento en la elevada inflación, ha destacado además que España ha aumentado su deuda pública en los últimos cuatro años un 20% sobre el PIB, algo que hace que sea un país "muy vulnerable" al incremento de los tipos de interés. De hecho, ha señalado que cada punto de tipos de interés supone para los ciudadanos un incremento solo de intereses de 2.500 millones de euros.

"Lamento tener que hacer este diagnóstico del paciente, pero comprenderá que si hiciese otro, simplemente me dedicaría a la falsa polémica de hablar de si hay o no que gravar un impuesto como el de patrimonio, que se lleva ahora en los últimos días", ha manifestado.

Así, ha recordado que en el año 2007 --con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero-- "se estaba de acuerdo en eliminar" ese impuesto de patrimonio y ha defendido que una comunidad como Andalucía ahora decida hacerlo cuando su situación financiera le permite eximirlo. "Se monta un gran follón en nuestro país por los mismos que eliminaron el impuesto de patrimonio", ha exclamado.

"No me han elegido para que les mienta"

Feijóo ha asegurado que él no cree que España "no necesite patrimonios" sino que, al contrario, piensa que el objetivo debe ser "captar talento, es decir, inversión y patrimonio". Además, ha avisado que, dado que en Europa no existe el impuesto de patrimonio, hay posibilidad de que los patrimonios que hay "se deslocalicen" en otros países europeos donde no se paga ese impuesto.

"Puede sonar a desalentador el diagnóstico, pero como decía Vaclav Havel (expresidente de la República Checa), no me han elegido para que les mienta y mientras tenga responsabilidad en este partido, no les voy a mentir", ha proclamado, para subrayar que la "obligación de un político es decir la verdad" a su país de la situación real porque solo así podrán diagnosticar y superar adecuadamente el problema.

El líder del PP ha lamentado que lo que realmente es importante en el país pasa desapercibido por "polémicas artificiales" y "contrapolémicas". A su entender, en España hay "grandes especialistas en desviar la atención de los temas importantes" cuando en este momento el objetivo prioritario debe ser bajar la inflación ante la "subida desbocada de los precios, la más alta de los últimos 40 años"