La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado al líder de su partido, Pablo Casado, quien dijo que en el PP no caben personalismos, con una defensa de los solistas y las personalidades. Cree que Casado llama "personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo".

Casado comparó este domingo al PP con una "gran orquesta" donde "no caben los solistas", rechazó los personalismos y dijo que su partido no es "un 'talent show' de megalomanías", unas palabras que, a juicio de Álvarez de Toledo, no se dirigían "exclusivamente" a ella o "no directamente", según ha asegurado en una entrevista este lunes en RNE, donde no ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo creo que un líder es un solista", ha recalcado Álvarez de Toledo, que ha argumentado además que no se imagina a Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Konrad Adenauer, Winston Churchill y tampoco a José María Aznar o Felipe González "quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios".

Para la exportavoz parlamentaria, "la personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones, al contrario", y ve "una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía para anular al individuo que destaca", un camino que, sostiene, no les conviene recorrer.

Álvarez de Toledo ha reiterado este lunes que no dejará el escaño y ha restado importancia a la previsible sanción en su contra por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional porque "las convicciones tienen un coste", ha sentenciado.

Además, ha dicho que celebra las críticas de diputados del PP a su libro porque en "Políticamente indeseable" les anima a recuperar su voz crítica y, aunque prefiere que lo lean antes, entiende las críticas, los insultos o, incluso, el derecho a decir que algo les ha parecido valioso.

"En toda orquesta hay solistas"

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como "mensaje de unidad" las palabras que Pablo Casado pronunció el domingo en el congreso del PP andaluz, y, en este sentido, ha defendido que el partido es una orquesta en la que, como tal, hay solistas, si bien el conjunto "tiene que funcionar".

Este domingo, en el cierre del congreso en el que Juanma Moreno ha sido reelegido líder del PP-A, Casado comparó al PP con una “gran orquesta” donde “no caben los solistas”, rechazó los personalismos y dijo que su formación no es un “‘talent show’ de megalomanías”.

Todo ello un día después de que, en el mismo congreso, Isabel Díaz Ayuso recomendara a Juanma Moreno que volara “libre” a la hora de decidir cuándo convocar a los andaluces a las urnas.

Almeida ha sido preguntado por las palabras de Casado este lunes, tras la reapertura de la plaza de España, y ha señalado que el mensaje que transmitió el líder de la formación fue "el mensaje de unidad que nos piden los españoles".

"Transmitió un mensaje en el que tenemos que estar centrados, como no puede ser de otra manera, en nuestros adversarios políticos y, por lo tanto, en tratar de dar las soluciones que los españoles nos están pidiendo al Partido Popular. Y ese es el mensaje que ayer se transmite por parte de Pablo Casado", ha abundado.

Y ha añadido que "obviamente" en el PP son una "orquesta", en la que "todos tenemos un papel importante que jugar".

"Y en ese sentido, lo que le tenemos que decir a los españoles es que estamos preparados para poder tomar el Gobierno en el momento en que sea necesario, por su mejor interés, y que aquí tienen una alternativa real y creíble", ha apostillado el portavoz nacional del PP.

Preguntado por si hay solistas en las filas del partido, Almeida ha contestado: "En toda orquesta hay solistas, por tanto yo creo que no es una cuestión de solistas no o solistas sí. Es una cuestión, como dijo Pablo Casado, de que la orquesta tiene que funcionar y que tenemos que estar al servicio de los españoles".

Siguiendo con el símil de la orquesta y la virtuosidad, el portavoz del PP ha dicho, respondiendo a otra pregunta, que a él el talento "no le sobra".

"Todos tenemos cosas que aportar, somos un proyecto grande, amplio, un proyecto que se tiene que identificar con una amplísima mayoría de españoles y desde luego creo que el talento nunca sobra", ha concluido.