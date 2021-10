En 1963 Martin Luther King tuvo un sueño. "Y la gente se enamoró". Hoy, con el peso de una pandemia sobre los hombros y la convicción a futuro de que "nunca sucederán tantas cosas en tan poco tiempo", el PSOE de Extremadura también quiere enamorar. "Transmitir una idea que haga que la gente se enamore" fue el mandato que el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra encomendó ayer al XIII Congreso Regional de los socialistas, la cita que ratificará el liderazgo de Fernández Vara al frente del partido y activará la maquinaria electoral para consolidar la mayoría en 2023.

Ibarra y la vicesecretaria del PSOE nacional, Adriana Lastra, han sido los encargados de abrir el cónclave, donde los socialistas presumen de unidad. "Un partido con fuerza y energía renovada" que vive "su momento más dulce" y que ahora se coloca en la línea de salida para afrontar los retos de futuro y los próximos ciclos electorales. "Conservando esa mayoría absoluta que hemos sabido ganar y dirigir con buen tino", ha dicho el alcalde de Cáceres y presidente de la mesa del 13 Congreso, Luis Salaya.

No habrá primarias porque Fernández Vara ha sido el único candidato. Anoche se dio a conocer la nueva Ejecutiva. A falta de conocer el porcentaje de apoyo recibido, cuenta como principal novedad con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, como presidenta del órgano ejecutivo del partido en la comunidad. Asimismo, Lara Garlito, que ya ocupaba una secretaría adjunta a la secretaría general, será la nueva vicesecretaria general. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropará al líder extremeño en la clausura y la presentación de ese nuevo equipo que además, será el encargado de afrontar el momento clave de la próxima legislatura: su sucesión.

La cita se extiende durante todo el día y se desarrolla cargada de simbolismo. Es uno de los primeros actos multitudinarios que se celebra en Extremadura tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia (asisten cerca de 900 personas, 332 delegados y el resto invitados) y se celebra en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), que ha sido el vacunódromo de la capital extremeña. En sus pabellones se han suministrado más de 100.000 vacunas y se han realizado miles de PCR en el último año. «Esa es la esperanza de vida de este congreso», defendió el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Un nuevo himno

La emoción se ha elevado con la proyección de un vídeo homenaje a los socialistas fallecidos en los últimos años (Charo Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres, o el exdiputado Antonio Gómez Yuste entre ellos) y la presentación de una nueva versión del Aria de la Rosa versionada por el grupo Acetre. El himno, una sorpresa que tenían guardada para Fernández Vara, pretende ser a partir de ahora la «seña de identidad» de la agrupación extremeña. A la propia Lastra se le han saltado las lágrimas al subir a la tribuna. "Se me ha venido encima el peso de este año y medio en el que hemos sufrido mucho sin tiempo de llorar", se justificó.

A primera hora han tenido lugar las intervenciones políticas y de los invitados (las líderes de UGT, CCOO y la organización agraria UPA-UCE) y por la tarde el debate de las ponencias, cuyas medidas son la "base ideológica" sobre la que se construirá después el programa electoral: economía verde, sostenibilidad, reto demográfico, feminismo o la mejora de los servicios públicos, así como la parte "más orgánica" que tiene que ver con la organización del partido.

El mandato del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido claro: «transmitir una idea para que la gente se enamore». «Decir que todo lo que vamos a hacer tiene una sola palabra: igualdad. Que no haya tanta diferencia entre ricos y pobres, igualdad de llegada, para que toda la gente pueda tener una vida digna».

Y es que según ha explicado, el verdadero liderazgo no es decidir quién lo ejerce, si no qué se quiere hacer. «Para qué queremos el poder, qué vamos a hacer con él y luego, quién lo hará», frente al PP de un tal Pedro ("¿o era Pablo?") sin proyecto. "Eso sería lo sensato, lo que puede dar la victoria en las próximas elecciones", ha asegurado Ibarra en un discurso en el que ha ensalzado la cantera del PSOE y ha cargado contra las redes sociales. "Yo no tengo y soy feliz. Te animo Guillermo a que seas el primer presidente sin redes sociales", ha dicho.

Lastra, por su parte, ha presentado a Fernández Vara como un referente para el resto del país y ha defendido que cada vez que el PSOE ha gobernado en Madrid "a Extremadura le va bien". A su juicio, la región llega en condiciones de aprovechar la oportunidad y estar a la cabeza en las transformaciones que se avecinan. Ha reiterado además que todo lo bueno que le ha pasado a este país lo ha hecho su partido y con respecto al AVE extremeño, afirma que "le queda poquito".

Lastra también ha confirmado en Mérida la intención del Gobierno de derogar la reforma laboral del PP, una reivindicación que han lanzado las dos líderes sindicales extremeñas. Desde UPA-UCE, Lorenzo Ramos ha puesto en valor el papel de los agricultores durante la pandemia y ha defendido el modelo de agricultura familiar, para el que pide más ayudas.