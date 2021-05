Foto que ens arriba des de la seu @Esquerra_ERC, ocupada per companyes solidàries del moviment per l'habitatge.



No marxaran fins que s'aturi la intervenció policial i el desnonament.#BenvingutAragones https://t.co/ppTRvbWZJs https://t.co/fnBQtmeccu pic.twitter.com/8I6jFRKI8S