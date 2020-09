Torra pide el confinamiento de Madrid

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha juzgado este viernes que los confinamientos en la Comunidad de Madrid son "absolutamente inevitables" y ha avisado del riesgo "altísimo" de retrasar las decisiones.

"Perder una hora en Madrid es un riesgo altísimo. No puedo entender como no se han producido aún estos confinamientos, como no toman ya decisiones; hay que tomarlas, aunque cuesten", ha señalado Torra en una rueda de prensa en el Parlament.

A la espera de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso explique las restricciones que aplicará ante la escalada de casos de la COVID-19, Torra ha considerado que los confinamientos son "absolutamente inevitables" en la Comunidad de Madrid.

En este punto, ha recordado que el Govern, entre otras restricciones, acordó confinar la comarca del Segrià (Lleida), algo que no "fue fácil", pero gracias a ello, ha asegurado, en estos momentos es una de las "mejores zonas" de Cataluña.

Aunque Torra ve la situación en Cataluña "mucho mejor" que la de Madrid, ha pedido no "bajar la guardia", porque tras el inicio del curso escolar pueden venir "días críticos" si la ciudadanía no mantiene las precauciones, ha advertido.



Feijóo defiende que "prevenir es mejor que lamentar"

El titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "prevenir es mucho que mejor que lamentar", al ser preguntado si coincide con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en que los confinamientos en la Comunidad de Madrid son "absolutamente inevitables".

A preguntas de los periodistas, tras asistir a la apertura del Año Judicial en Galicia, ha manifestado desconocer las declaraciones realizadas a este respecto por el presidente catalán.

No obstante, ha defendido las actuaciones hechas en Galicia, en base a los "criterios de un comité clínico que funciona" y que, entre otras medidas, acordó restricciones de municipios e incluso de barrios en ciudades.

"Es efectivo y en Galicia está dando resultado", ha expuesto Feijóo quien se ha remitido a las cifras de los últimos siete y catorce días en esta comunidad autónoma.

"Prevenir es mucho mejor que lamentar", ha recalcado Feijóo, quien ha admitido que "a veces cuesta tomar decisiones". No obstante, ha incidido en que la restricción de aforos o de número de personas que pueden coincidir en una celebración o terraza "es más eficiente que esperar hasta el final".



Ley sanitaria

Por otra parte, el presidente de la Xunta ha vuelto a reclamar al Gobierno una ley sanitaria para evitar "tener que judicializar cada una de las decisiones de las autoridades sanitarias" en esta materia.

"Ahora que empieza el momento complicado, con bajada de temperaturas, enfermedades respiratorias y mayor afluencia en el transporte", ha citado como argumentos para insistir en la necesidad de una ley orgánica que facilite "la gestión" de la pandemia y las medidas que tengan que adoptar las comunidades autónomas.