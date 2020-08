Los alumnos piden garantizar el acceso a la educación de todos

Los alumnos, como el resto de la comunidad educativa, ven acercarse septiembre con inquietud, especialmente cuando se vislumbra que gana fuerza el escenario de un curso semipresencial por el coronavirus, y exigen que para evitar la inequidad se garantice la igualdad de las condiciones educativas.

Así lo han asegurado a Efe este viernes la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Andrea G. Henry, y desde el Sindicato de Estudiantes (SE), su secretaria general, Coral Latorre y la de organización, Marina Mata, a menos de quince días de la vuelta a las aulas.

"Hay que apostar por la educación presencial como primera opción, y por la semipresencial en caso de que no sea sanitariamente viable. Pero, claro, para ello es necesario garantizar el acceso a la educación de todos, en concreto a la 'online'", ha dicho Andrea G. Henry.

Si hay alumnos que no pueden acceder a la educación en línea ("online"), "no se podrá garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes por igual, independientemente de su situación socieconómica", ha argumentado.

"Nos jugamos mucho", ha subrayado Henry, que ha opinado que "el panorama pinta mal".

No obstante, ha recalcado que "todavía hay expectativas" de que el plan de vuelta a las aulas sea consensuado entre el Ministerio de Educación y todas las comunidades y de que haya "una coordinación real" durante todo el curso, al menos "para establecer unos mínimos consensuados".

Marina Mata ha opinado que "no se puede garantizar una educación de calidad de forma semipresencial" y ha exigido al Gobierno "un plan de rescate para la educación pública".

Plantean que haya más inversión, bajada de ratios y una "contratación masiva" de docentes para poder garantizar la seguridad este curso.

"Se ha demostrado que decenas de miles de estudiantes no han podido seguir las clases 'online' y ahora pretenden hacer de esto una norma. Nos parece inaceptable y creemos que el 100 % de los estudiantes deben poder acceder a la educación presencial", ha enfatizado Latorre.

En cuanto a la anunciada movilización de docentes en la comunidad madrileña, el Sindicato de Estudiantes la apoya, y ellos no descartan plantear movilizaciones si no hay cambios.

Según los calendarios autonómicos, el curso arranca en Madrid y Navarra el 4 de septiembre, y las comunidades siguen ultimando los posibles escenarios, que serán debatidos en la Conferencia Sectorial del día 27, presidida por los ministros de Educación y Sanidad.

La Comunidad de Madrid no va a empezar el curso con clases presenciales en su totalidad, sino que el regreso a las aulas se hará con una modalidad mixta, en la que los alumnos de enseñanza infantil y primaria acudirán a los centros, y los de mayor edad combinarán la asistencia con la enseñanza telemática.

Por su parte, Navarra ha explicado este viernes que el curso se iniciará de forma presencial en todos los niveles y desde octubre en todos los centros el horario lectivo será únicamente de mañana. Además, el uso de la mascarilla será obligatoria para todo el alumnado navarro a partir de quinto curso de primaria.

Sobre las mascarillas, el departamento de Isabel Celaá estableció en su plan de medidas, publicadas en junio, que en infantil no sería obligatoria; en primaria tampoco, siempre que se esté con el grupo estable de convivencia; y a partir de secundaria se usará cuando no se pueda mantener una distancia de al menos 1,5 metros y no será necesaria cuando estén sentados en sus pupitres.

No obstante, habrá que esperar al día 27 para ver si el Gobierno y las comunidades consensúan una medida al respecto.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se refirió este jueves al asunto, opinando que a una determinada edad, como en los menores de seis años, es "difícil" que durante la jornada escolar la usen de forma adecuada.

Recalcó además que es "muy fácil" proponer la educación "online" para los que tienen recursos, pero no para los que no los tienen.

Por su parte, el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, se ha mostrado este viernes partidario de que los niños comiencen el curso llevando mascarillas en clase y bajar las ratios de alumnos por aula.

"Si seguimos así, abrir o no las escuelas será una decisión difícil de tomar. La esperanza es que rebajamos la tasa de contagios las próximas semanas", ha advertido el infectólogo.

A nivel político, la vuelta a clase ha vuelto a provocar las críticas del PP al Gobierno, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "abandone la hamaca en la que está resguardado" y convoque "de manera inmediata" la Conferencia de Presidentes para tratar la vuelta a las aulas.

Además, ha pedido un acuerdo a nivel nacional para consensuar la vuelta a las aulas, ya que "no puede haber 17 inicios de curso diferentes porque el Gobierno no asume sus responsabilidades".