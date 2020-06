La manifestación del Orgullo LGTBI se celebrará online el sábado 4 de julio

La manifestación del Orgullo LGTBI estatal se celebrará el sábado, 4 de julio, a las 19.00 horas, de manera virtual y bajo el lema 'Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!'. Será un "orgullo de mujeres" y pondrá especialmente el foco en que "no hay una única forma de ser mujer".

Así lo ha avanzado las entidades convocantes --Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid-- que en las próximas semanas detallarán cómo participar en esta movilización virtual.

Según estas entidades, la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19 "ha agravado muchas de las discriminaciones que ya sufrían las personas LGTBI y ha dejado a las personas del colectivo más vulnerables en situaciones de extrema necesidad". En este contexto, apuntan que "el Orgullo LGTBI es más necesario que nunca e inundará las calles con las reivindicaciones del colectivo desde las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología".

Este año, las mujeres lesbianas, trans y bisexuales ocuparán su espacio al frente de la lucha por los derechos del colectivo, de manera que la pancarta de cabecera de esta marcha virtual estará encabezada por grandes activistas LTB.



"El feminismo no segrega"

La manifestación evidenciará que "no hay una única forma de ser mujer" y pondrá de manifiesto que "el feminismo no segrega, ni entre mujeres, ni entre personas, que no cuestiona identidades y que, como no puede ser de otra manera, es defensor de los derechos humanos", tal y como han destacado las entidades convocantes.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, y la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, han explicado que en este "Orgullo de mujeres", las mujeres lesbianas, trans y bisexuales reivindican su derecho a ser quienes son, a expresar libremente su género, a elegir nuestras relaciones afectivo-sexuales, a tener un trabajo digno, a no ser discriminadas por situarnos fuera de la normatividad y a recibir la atención sanitaria que necesiten.

"Reivindicamos nuestro derecho a ser consideradas y tratadas como ciudadanas de primera. Esto es feminismo, una estrategia impulsada por mujeres diversas a lo largo de décadas en favor de la igualdad. El feminismo es necesariamente trans-inclusivo o no es feminismo", han incidido.

Sangil ha pedido "a todas las personas que sean responsables con la salud pública y eviten cualquier tipo de concentración física durante este Orgullo". Si bien, las ha animado a unirse a esta manifestación virtual "para exigir más fuerte que nunca soluciones transversales e integradoras que no dejen a nadie atrás".



Paliar los efectos de la crisis

Este año la manifestación se centrará en exigir medidas específicas para paliar los efectos de la crisis actual y en reivindicar, una vez más, la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI (Ley Estatal LGTBI).

"Reivindicaremos una reconstrucción social, económica y sanitaria que, en lugar de basarse en el modelo anterior, tome como fundamentos la igualdad de derechos y la protección de la dignidad de todas las personas independientemente de su identidad de género, su orientación sexual, su raza, su edad, o cualquier otra interseccionalidad que las atraviese", ha añadido la presidenta de FELGTB.

Tal y como explica la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, "la crisis del Covid-19 está conviviendo con una crisis de desigualdad estructural que ya existía en nuestra sociedad y que ha provocado que las personas vulnerables sufran mayores riesgos".

"Antes de la crisis actual, las personas LGTBI ya veíamos vulnerados a diario nuestros derechos, sufríamos acoso y violencias motivadas por la LGTBIfobia y discriminaciones en todos los ámbitos de nuestra vida y el Orgullo es la herramienta política más importante que tenemos para visibilizar y denunciar esta realidad", ha dicho.



Orgullo en los balcones

Para el Orgullo 2020, las entidades proponen que los balcones cobren un significado especial y se conviertan en el símbolo del Orgullo como emblema de visibilidad, expresión y denuncia. "Si este año no podemos salir un millón de personas a la calle, saldremos muchas más a nuestros balcones y ventanas para reivindicar lo que es nuestro, para celebrar lo que ya hemos conseguido, para visibilizarnos y enorgullecernos de lo que somos", ha añadido Sangil.

Así, han animado a inundar los balcones con los colores del arcoíris y mensajes reivindicativos entre el 26 de junio y el 5 de julio durante el Orgullo 2020 que, "aunque haya cambiado de escenario, mantiene su esencia y su objetivo", tal y como sostienen las entidades convocantes.